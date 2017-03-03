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"Seçim Harekât Merkezi" kuruldu

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"Seçim Harekât Merkezi" kuruldu
Kocaeli Valiliği bünyesinde "Seçim Harekât Merkezi” kuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada,

3376 sayılı Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunun 2’nci Maddesi gereği 16 Nisan 2017 Pazar Günü yapılacak referandumun İlimizde sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Valiliğimizce Vali Yardımcısı Başkanlığında ‘’SEÇİM HAREKÂT MERKEZİ’’ oluşturularak faaliyete başlamış iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ 

Seçim Harekât Merkezi

Telefon: 0262 300 51 47 – 300 50 03
Fax: 0262 331 90 93
e-mail: ohalkocaeli@icisleri.gov.tr

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