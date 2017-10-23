Seçim sistemlerinde önemli değişiklikler kaçınılmaz

Kim ne kadar farkında, ama Türkiye çok önemli siyasi gelişmelerin yaşanacağı bir döneme doğru hızla gidiyor. 2017 partilerin kongreleri ile bitecek. Bu arada Meral Akşener’in partisi kuruluyor. 2018 yılından itibaren hep siyaseti, seçimleri konuşacağız. 2019’da ise, Türkiye’nin kaderini belirleyecek seçimler var.

Mart-2019’da yerel seçimler.

Kasım 2019’da aynı gün hem genel seçim, hem Cumhurbaşkanlığı seçimi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan biri (%50+1) alamamışsa, iki hafta sonra ikinci tur seçim.

Türkiye çok gerilecek.. Siyasi partiler kendi içlerinde çok gerilecek. 16 Nisan referandumu ile, yeni bir dönem başladı. İyi oldu, kötü oldu. Bu tartışma bitti. Ama Türkiye’de hükümet şekli, Türkiye’nin yönetiliş biçimi değişti. Şimdi, bu yılsonuna kadar TBMM gündemine yeni anayasa ile uyum yasalarının gelmesi bekleniyor.

CHP, daha önce anayasa değişikliği, iç tüzük değişikliği gibi çok önemli konularda iktidarlar oturup uzlaşmaya hiç yanaşmadı. Meclis’te gürültü çıkartarak kendilerini dinleteceklerini sandılar. Olmadı. AK Parti, Devlet Bahçeli’nin MHP’sini de yanına aldı, ne istiyorsa yaptı. Oysa ana muhalefet CHP AK Parti ile masaya oturabilir, bazı farklı düzenlemeler yapabilirdi.

Şimdi uyum yasaları görüşülürken CHP’nin mızıkçılık, huysuzluk yapmak yerine, sadece gürültü çıkartmak yerine, elini taşın altına koyması lazım.

Uyum yasaları ile, seçimler ve siyasi partiler yasaları da değişecek.

BELEDİYE BAŞKANI İKİ TURLU SEÇİLMELİ

Ben, öteden beri iki turlu seçimden yanayım. Kasım 2019’da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Ama mart ayında Belediye Başkanlığı seçimleri de iki turlu olmalı. En azından Büyükşehir ve il belediye başkanlığı seçimlerinde iki tur, çok daha güçlü, tabanı sağlam Belediye Başkanları seçilmesini sağlayacaktır.

Bir Pazar günü ilk tur seçim yapılır. Oyların yüzde 50’den fazlasını alan çıkarsa, seçilir. Adaylardan hiç biri yüzde 50’ye ulaşamazsa, en çok oy alan 2 aday, iki hafta sonra ikinci turda yarışır. Bu sistem, demokrasiyi geliştirir. Siyasi partiler ve farklı siyasi görüşten insanlar arasında ilişkiyi arttırır. Seçilen belediye başkanı en az yüze 50 oyla seçilmiş olur. Sadece kendi partisinden değil, diğer partilerden de oy almak zorunda kalır. Bu yönetimi güçlendirir. Yönetimin şefkatini, tarafsızlığını arttırır.

CHP’nin uyum yasaları görüşülürken bu konuyu gündeme getirmesini bekliyorum. Seçimde yüzde 50’den fazla oy almış bir Belediye Başkanı’ndan kimse, Cumhurbaşkanı bile görev süresi dolmadan istifasını isteyemez.

DÜŞÜK BARAJ, DAR BÖLGE

Genel seçimler için de bazı düzenlemeler yapılacak. Artık Türkiye’de koalisyon tehlikesi kalmadı. Cumhurbaşkanı seçilecek, ülkeyi kendi ekibiyle o yönetecek. Bu durumda “Koalisyon olur” korkusuyla getirilen seçim barajına da gerek kalmadı. Mutlaka, Kasım 2019’daki seçimlere barajsız veya daha düşük barajla gideceğiz.

CHP bu konuda da masaya oturmalıdır. AK Parti’yi sadece Bahçeli’nin MHP’si ile baş başa bırakmamalıdır. Ülke barajı yüzde 1’e kadar indirilebilir, hatta sıfıra çekilebilir. O zaman çok daha renkli, çok daha demokratik, çok daha fazla fikir üreten bir meclis olacaktır.

AK Parti gündeminde “Daraltılmış bölge ve tercih” yöntemi bulunduğu konuşuluyor. Bence, “daraltılmış bölge” değil, milletvekili seçiminde “Dar bölge” modeli tercih edilmelidir. Aday belirlemede, siyasi partilere mutlaka ön seçim zorunluluğu getirilmelidir.

Bütün bunları yakında tartışmaya başlayacağız. Her şey AK Parti’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği ve istediği gibi olmasın, konu daha geniş platformda tartışılıp, karara bağlansın isteniyorsa, CHP’nin bu konularda mutlaka masaya gelmesi gerekiyor.

Sahildeki otopark olmasaymış

İzmit o kadar çabuk ve o kadar hızlı büyüyor ki, yapılan önemli işler bile çok kısa sürede değerini kaybediyor.

Misal.. Hala İzmit’in göbeğinden, bugünkü yürüyüş yolundan günde 65-70 tane tren geçse, İzmit’te bu gün yaşanabilir miydi?

Geçen akşam saat 19.00 sıralarında eşimle birlikte, İzmit sahilindeki lokantalara gittik. Arabayı, Büyükşehir Belediyesi binası arkasındaki geniş açık otoparka bırakacağım. Mesai bitmiş. Arabaların büyük bölümünün çekilmiş olması lazım. Açık otopark alabildiğine geniş. Yüzlerce araç var. O saatte, o büyük otoparkta yer bulamıyorsunuz.

Sahile otopark olur mu diye eleştirmiştik Büyükşehir’i.. Ama o açık otopark olmasaymış, bugün gerçekten İzmit’te araba koyacak yer kalmayacaktı. Ama o dev otopark alanı bile artık yetersiz kalıyor. İzmit o otoparkta bile araba koyacak yer bulamayınca ne yapacak?

Şu ıhlamurları toplasak

Eskiden İzmit çöp kokardı. Lağım kokardı. Maga Deri, Pakmaya kokardı.

Şükür artık bunlar pek yok. Yaz sıcaklarında bazen kanalizasyon kokuyor. İSU Yürüyüş yolundaki çalışmalarla bunu da ortadan kaldırdığını söylüyor. Şimdilerde özellikle eylül-ekim aylarında şehrin bazı bölgelerine ıhlamur kokusu hakim oluyor.

Bir şehrin ıhlamur kokması çok güzel bir olay. Geçen gün Atatürk Bulvarı’nın Kandıra sapağına yakın bölgesinde yine ıhlamur kokusunu aldım, yorgunluğum geçti. Başkan İbrahim Karaosmanoığlu İzmit’te ıhlamur ağaçlarını çoğalttı. Çok da iyi yaptı. Ama bu ıhlamuru değerlendirmek de lazım. Bugün pazarda ıhlamurun kilosu 80 TL. Bizimkiler ağaçta çiçek açıyor, sonra dalında kuruyup gidiyor. İzmit’in çöpü bile para. Şehrin çöpünün içinden geri dönüşüme yarayanlarını toplayacak kişiler için ihale yapılıyor. Bence İzmit’teki ağaçların ıhlamurunu toplamak için de ihale açılmalı. Ya da büyükşehir ekipleri toplasın, taze taze Belediye tesislerinde halka bedava ıhlamur çayı ikram edilsin. Fena mı olur?