Seçim torbaları güvenlik önlemleriyle gidiyor

Kocaeli'de sandıklar tek tek açılıp oylar sayılıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kocaeli’de bugün 3.494 referandum sandığı kuruldu. İlimizde toplam seçmen sayısı 1 milyon 301 bin 394 kişiydi. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta oylarını kullandı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'na İzmit seçim torbaları geliyor. Emniyet güçleri yoğun geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çiğdem ARMAĞAN

Gazi Anadolu Lisesi 1141 nolu sandıkta oy sayımı..

İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde oy sayımı