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Seçmeler sona erdi

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Seçmeler sona erdi
3.Lig temsilcilerimizden Gölcükspor’un 6 gün süreli seçmeleri dün sona erdi.

56 futbolcuyla başlayan seçmelerde yapılan elemeler sonrasında en son 15 kişi kalmıştı. Tespit edilen bu 15 futbolcu önceki gün Kırmızı-Siyahlı ekibin U19 takımıyla hazırlık maçı oynadı. İhsaniye Stadı’ndaki maç son derece çekişmeli geçti. Herkes kendini göstermek isteyince, ortaya iyi bir oyun çıkmadı.

Maç başladığı gibi golsüz bitti. Teknik Direktör Ramiz Soydaş, seçmeler sonunda yaptığı açıklamada, “Burada beğendiğimiz 4-5 isim var. İki veya üçünü gelişim sağlamaları için bildiğimiz kulüplere verip takibe alacağız. İki ismi A takım da değerlendirme düşüncesindeyiz. Kesin kararımızı transfer durumuna göre vereceğiz” dedi.

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