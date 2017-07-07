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Seçmelerde 15 isim kaldı

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Seçmelerde 15 isim kaldı
Gölcükspor’un A takım seçmelerinde dünkü elemelerin ardından 14 isim kaldı.

Belirlenen bu futbolcular, Kırmızı-Siyahlı ekibin U19 takımıyla maç yaptırılacak. Sayı biraz daha düşürülecek. Teknik sorumlu Ramiz Soydaş, “Seçmeye gelen oyuncular arasında dikkat çeken 15 ismi seçtik. U19 takımımızla oynatacağımız maçta bir kez daha gözlem yapacağız. Göze batan isimleri yeni sezon hazırlıklarına dahil edeceğiz. Kamp bitiminin ardından da bu oyuncularla ilgili kesin kararımızı vereceğiz” dedi.

Soydaş, beğendikleri futbolcular içerisinde 1999 ve 2000 doğumluların bulunduğunu da belirtti, “Bu isimleri alt yapımızda değerlendireceğiz” dedi. Bu arada Gölcükspor’da yeni sezon hazırlıklarının 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı belirtilmişti. Kulüpte tadilat çalışmaları devam ettiği için startın Çarşamba gününe bırakılma durumu söz konusu. Kırmızı-Siyahlı ekipte iç transferde daha önce anlaşmaya varılan isimlerden Fatih Sandallı ile dün resmi mukavele imzalandı.

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