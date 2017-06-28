Seçmelerde artık son iki gün

Kocaelispor’da altyapı seçmelerinde artık sona gelindi.

Bayram öncesinde 5 gün süreyle yapılan seçmelere 4 günlük ara verilmiş, dünden itibaren ikinci etap başlanmıştı. Yarın saat 16.00’da 20004, saat 17.30’da ise 2003 doğumlular bir kez daha gözlem altına alınacak. Seçmeler cuma saat 15.00’de 2002, saat 16.30’da ise 2001 doğumlular ile noktalanacak. Büyükşehir Belediyesi Vinsan Tesisleri’nde gerçekleşecek olan seçmeleri veliler de takip ediyor.

Kocaelispor alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın ve ekibi tarafından gerçekleştirilen seçmeler sonunda dikkat çeken isimler, kulüplerinin izniyle bir süre mevcut takımlarla antrenmanlara alınacak. Teknik ekip son gözlemi burada yapacak ve yeterli görülenlerin transferleri gerçekleşecek. Seçmeye katılmak isteyenlerin malzemelerini yanlarında getirmeleri istendi. 5 gün süreli ilk etap seçmelerine yaklaşık 200 kişi katılmıştı. Yeni geleceklerle birlikte sayının 300’ü bulması bekleniyor.