Seçmelere devam

Kocaelispor’da bayram nedeniyle ara verilen altyapı seçmelerine yarın kaldığı yerden devam ediliyor.

Alt yapı koordinatörü ve Gençlik Geliştirme Programı Sorumlusu Aydın Günaydın ve ekibi nezaretinde Vinsan Tesisleri’nde gerçekleşecek olan seçmelere adayların kendi malzemeleriyle katılmaları gerektiği hatırlatıldı.

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Yarın saat 15.00’te 2002, 16.30’da 2001, 18.00’de ise 1999 ve 2000 doğumlular gözlem altına alınacak. Perşembe 2003 ve 2004, Cuma günü ise 2001-2002 doğumlular seçmeye tabi tutulacak. Üç gün sürecek ikinci etap seçmeleri sonunda dikkat çeken isimler kulüplerinden alınacak izinlerle Kocaelispor altyapısındaki mevut takımlarla antrenmanlara çıkacaklar. Buradaki gözlemin ardından yeterli görülenler transfer edilerek, Akademi Lig takımlarında değerlendirilecek.

HANGİ GÜN, HANGİ YAŞ GRUBU?

28 Haziran Çarşamba Saat 15:00 2002 Doğumlular

28 Haziran Çarşamba Saat 16:30 2001 Doğumlular

28 Haziran Çarşamba Saat 18:00 2000 ve 1999 Doğumlular

29 Haziran Perşembe Saat 16:00 2004 Doğumlular

29 Haziran Perşembe Saat 17:30 2003 Doğumlular

30 Haziran Cuma Saat 15:00 2002 Doğumlular

30 Haziran Cuma Saat 16:30 2001 Doğumlular