Seçmen listeleriyle ilgili uyarı geldi

Referandum süreci başladı. Seçmen listelerinin 18-26 Şubat tarihlerinde askıda olacak.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, vatandaşların seçmen listelerini başta muhtarlıklar olmak üzere cami ve okul duvarları ile kahvehanelerde bulabileceklerini söyledi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, 16 Nisan'da yapılacak referandumda oy kullanacakların seçmen listelerini dikkatli kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

LİSTEDE İSMİ OLMAYAN OY KULLANAMAZ

Oy kullanmak isteyen vatandaşların, uyarılarını dikkate almasını isteyen Akdeniz, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız 16 Nisan'da oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadığını doğru kontrol etmelidir. Listede ismi olmayan vatandaşlarımız gerekli süre içerisinde bazı işlemleri gerçekleştirmemeleri durumunda maalesef 16 Nisan'da Anayasa değişikliği için oy kullanma şansını kaybedecek. İlçe seçim kurulları, muhtarlarımıza seçmen askı listelerini teslim etmeye başladı. Bu listeler 18 Şubat Cumartesi günü itibarıyla Sabah saat 08.00'de askıya çıkarılmış olacak. 26 Şubat Pazar günü saat 17.00'de ise bu listeler askıdan inecek."

Akdeniz, asılacak listelerle, 16 Nisan'da yapılan referandumda oy kullanacak vatandaşların seçmen kütüklerinde isimlerinin bulunup bulunmadığının belirlenmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Listelerde ismi bulunmayanların mutlaka bağlı oldukları ilçe nüfus müdürlüklerine gitmesini isteyen Akdeniz, "Hanede oturduklarını belgeleyen su, elektrik, telefon faturası veya kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekmektedir." dedi.

KONTROL EDİN

Vatandaşların, ilçe nüfus müdürlüklerinde kendilerini kütüğe kaydettirmelerinden sonra alacakları belgeyi ilçe seçim kurullarına götürmeleri durumunda listeye isimlerinin ekleneceğini belirten Akdeniz, bu işlemlerin verilen sürede yapılması gerektiğini yineledi. Akdeniz, geçmişteki referandum, yerel ve genel seçimlerde bazı vatandaşların listeleri dikkatli kontrol etmemeleri nedeniyle oy kullanamadıklarına işaret etti.

Seçim takvimindeki diğer tarihler şöyle:

"11 Mart: Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulaları basılacak, basımı tamamlandıkça plan dahilinde dağıtılacak. Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERİLECEK

27 Mart: Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemine başlanacak.

30 Mart: TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile TRT temsilcilerinin YSK'ya bildirilmesinin son günü olacak. Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşmalar için yayın zamanı ve sırası tespit edilecek.

31 Mart: Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK tarafından ad çekilecek.

9 Nisan: Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına başlanacak.

12 Nisan: İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

15 Nisan: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

16 Nisan: Oy verme günü."