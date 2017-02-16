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Seçmen listeleriyle ilgili uyarı geldi

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Seçmen listeleriyle ilgili uyarı geldi
Referandum süreci başladı. Seçmen listelerinin 18-26  Şubat tarihlerinde askıda  olacak.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin  Akdeniz, vatandaşların seçmen listelerini başta  muhtarlıklar olmak üzere cami ve okul duvarları ile kahvehanelerde  bulabileceklerini söyledi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin  Akdeniz, 16 Nisan'da yapılacak referandumda oy kullanacakların seçmen listelerini  dikkatli kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

LİSTEDE İSMİ OLMAYAN OY KULLANAMAZ 

Oy kullanmak isteyen vatandaşların, uyarılarını dikkate almasını  isteyen Akdeniz, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız 16 Nisan'da oy kullanmak istiyorsa listede  isimlerinin olup olmadığını doğru kontrol etmelidir. Listede ismi olmayan  vatandaşlarımız gerekli süre içerisinde bazı işlemleri gerçekleştirmemeleri  durumunda maalesef 16 Nisan'da Anayasa değişikliği için oy kullanma şansını  kaybedecek. İlçe seçim kurulları, muhtarlarımıza seçmen askı listelerini teslim  etmeye başladı. Bu listeler 18 Şubat Cumartesi günü itibarıyla Sabah saat  08.00'de askıya çıkarılmış olacak. 26 Şubat Pazar günü saat 17.00'de ise bu  listeler askıdan inecek."

Akdeniz, asılacak listelerle, 16 Nisan'da yapılan referandumda oy  kullanacak vatandaşların seçmen kütüklerinde isimlerinin bulunup bulunmadığının  belirlenmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Listelerde ismi bulunmayanların mutlaka bağlı oldukları ilçe nüfus  müdürlüklerine gitmesini isteyen Akdeniz, "Hanede oturduklarını belgeleyen su,  elektrik, telefon faturası veya kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekmektedir."  dedi. 

KONTROL EDİN

Vatandaşların, ilçe nüfus müdürlüklerinde kendilerini kütüğe  kaydettirmelerinden sonra alacakları belgeyi ilçe seçim kurullarına götürmeleri  durumunda listeye isimlerinin ekleneceğini belirten Akdeniz, bu işlemlerin  verilen sürede yapılması gerektiğini yineledi.  Akdeniz, geçmişteki referandum, yerel ve genel seçimlerde bazı  vatandaşların listeleri dikkatli kontrol etmemeleri nedeniyle oy  kullanamadıklarına işaret etti.

Seçim takvimindeki diğer tarihler şöyle:
"11 Mart: Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulaları basılacak, basımı tamamlandıkça plan dahilinde dağıtılacak. Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERİLECEK
27 Mart: Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemine başlanacak.
30 Mart: TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile TRT temsilcilerinin YSK'ya bildirilmesinin son günü olacak. Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşmalar için yayın zamanı ve sırası tespit edilecek.
31 Mart: Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK tarafından ad çekilecek.
9 Nisan: Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına başlanacak.
12 Nisan: İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.
15 Nisan: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.
16 Nisan: Oy verme günü."

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