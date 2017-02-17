Seçmen sayımız 47 bin 422 kişi arttı

16 Nisan referandumunda kullanılacak sandık seçmen listelerinin dün muhtarlara verilmesiyle birlikte ilimizin seçmen sayısındaki değişim de ortaya çıktı.

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Son olarak 1 Kasım 2015’te yapılan genel seçimlerde Kocaeli’de toplam 1.240.535 kayıtlı seçmen vardı. 16 Nisan’da kullanılacak olan ve henüz kesinleşmeyen listelerde ise, ilimizin toplam seçmen sayısı 1.287.957 gözüküyor.