Seçmenlerin çoğu kararlı; sonucu kestirmek çok zor

Ortalık hâla sakin. Siz birkaç hafta sonra nasıl kıran kırana bir “EVET” “HAYIR” kavgası başlayacak göreceksiniz.

Yeni Anayasa ve buna bağlı Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili referandum tarihi bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa değişikliğini onaylayınca belli olacak, 2 veya 8 Nisan olarak gözüküyor. Bence, mümkün olan en kısa zaman, yani 2 Nisan için AK Parti bastıracaktır.

İster istemez daha şimdiden birkaç kişi bir araya geldiğinde birbirimize aynı soruyu soruyoruz. Özellikle ben, karşılaştığım herkesin aynı sorusuna muhatap oluyorum:

“Referandumdan ne çıkar?” Bu konu ile ilgili bugün itibariyle sahip olduğum fikirleri anlatayım da, sorulardan kurtulayım istedim.

Ben bir kamuoyu araştırma uzmanı değilim. Ama gözlem yaparım. Bugün itibariyle, henüz referandumun kesin tarihi belli olmamasına rağmen, seçmenlerin neredeyse % 80’inin nasıl oy kullanacağı konusunda kararını verdiğini düşünüyorum. Bu nedenle, bundan sonra yapılacak propaganda çalışmaları, ancak hala kararsız olabilen yüzde 20’lik bir kitleyi hedef alacaktır. Yani işi çok fazla germenin, zaten bölünmüş ve giderek birbirine düşman haline gelen memleketimin insanlarını daha fazla keskinleştirmenin, insanları ellerine satır alıp birbirinin peşinden koşturmanın bir manası yok. Referanduma katılım da bana göre tarihi bir rekor olacak.

Misal, Türkiye’deki ilk Cumhurbaşkanlığı seçimine katılma oranı düşüktü. AK Partili olmayanlar, özellikle CHP tabanından pek çok kişi “CHP’nin MHP ile birlikte Ekmelettin İhsanoğlu’nu desteklemesine “ tepki gösterip, sandığa gitmemişti. Veya 2015’in Haziran ayındaki genel seçimlerde geçmişte AK Parti’ye oy veren seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmemişti. Bu referandumda kimsenin sandığa gitmemek için mazereti yok. Referanduma katılma oranı, yüzde 90’ın çok üstüne çıkacaktır.

Pek iyi, sonuç ne olur derseniz? Bence şimdiden bu sonucu kestirmek mümkün değil. “Yüzde 60’ların üzerinde EVET” çıkması mümkündür. Ama Yüzde 55’in üzerinde HAYIR çıkarsa, bu da çok şaşırtıcı bir sonuç olmayacaktır.

İnsanların oyunu etkileyecek çok fazla faktör var. Yerel ve genel seçimlerin hemen hepsinde, özellikle CHP kendi tabanından hep fire vermiştir. CHP’liler hiçbir zaman partilerinin belirlediği adayı beğenmez. Genel Başkan’a kızarlar. Adaylara kızar, “Ben aday olmalıydım, falancayı yaptılar” diye partilerine küserler. Bu kez böyle bir ortam yok. CHP tabanı, hiç fire vermeden “HAYIR” diyecek. MHP’nin tavrı belirleyici olacak. MHP’nin meclis grubu, Genel Başkan Bahçeli’nin arkasında çok dik durdu. Meclis’te fazla fire vermediler. Ama MHP tabanında durum aynı değil. Özellikle kendilerini “Ocaktan ülkücü” olarak tanımlayan ve partinin asıl sahibi olan pek çok tanıdığım MHP’li açık açık “HAYIR” diyor ve açık açık “HAYIR” için çalışıyor. Saadet Partisi tabanının durumu da ilginç. Her genel ve yerel seçimde Saadet Partisi tabanı, son anda kendi partisinden umudunu kesip, AK Parti’nin altına mührü basmıştır. Bu referandum farklı. Merhum Erbakan’a gönülden bağlı bütün Saadet Partililer, bu referandumda “HAYIR” demeyi kendilerine vazife görüyorlar.

Bir de FETÖ gerçeği var. AK Parti ile FETÖ’cü olarak nitelendirilenlerin arasındaki köprü, aslında 17-25 Aralık sürecinde yıkılmıştı. Ama buna rağmen, 2015 yılı haziran ayında olmasa bile, kasım ayındaki seçimde kendilerini “FETÖ$CÜ” diye tanımlayanların tamamı, oylarını AK Parti’ye verdiler. Bu kez öyle

değil. Çok fazla tutuklu insan var. Onların yakınları, aileleri var. Bu defa hiç biri AK Parti’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın istediği yönde oy kullanmayacaklar.

Çok küçük oranda olsa bile, geçmiş seçimlerin hepsinde AK Parti’ye oy veren kitlenin içinden de bu referandumda fire olacaktır. Özellikle 2015 Kasım seçimlerinde AK Parti’nin aldığı oyların içinde önemli miktarda liberal oy var. Merkez sağ (eski DP, eski ANAP) tabanı oyları var. Bu referandumda onlar da “EVET” vermeyecek gibi görünüyor.

HDP’nin çok önemli miktarda taban kaybettiğini görenlerdenim. Bugün bir seçim olsa, kendisini “Kürt” kimliği ile tanımlayanların önemli bir bölümü, HDP’ye değil, AK Parti’ye oy verir. Ama bu referandum farklı. HDP tabanını oluşturan kitlenin de çok önemli bir bölümü “HAYIR” oyu verecek.

Anlatmak istediğim şudur. Hani genel olarak referandumda “HAYIR” vereceklerini söyleyenlerin bile önemli bir bölümü “Sandıktan EVET çıkar” diye konuşuyor ya. Bu defa hiçbir sonuç çantada keklik değil. Evet, bu ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran, O ne derse inanıp, o ne isterse veren önemli bir kitle var. Ama yüzde 50 çok yüksek bir oran. Bugün toplum içinde çok ciddi bir “HAYIR” cephesi de var ve “HAYIR” demek için farklı gerekçeleri olan çok sayıda insan da var.

Aklı başında, fanatizmden uzak pek çok AK Partili de bu tabloyu görüyor. “İşimiz kolay değil” diyorlar.

Ben çok samimi bir kişisel kanaatimi daha söyleyeyim. Referandumdan “EVET” çıkar da, Recep Tayyip Erdoğan çok geniş yetkilere sahip bir Cumhurbaşkanı olursa-aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı da olacak. Bu Dünya’nın sonu değildir. Bu tablo, Türkiye’yi küçültmez. Hatta belki dedikleri gibi hızlı bir büyüme sürecini başlatabilir. Ama diyelim referandumdan “HAYIR” çıktı. Bu da Türkiye için yolun sonu değildir. Evet çok şeyler değişir. Belki yeni bir genel seçime kadar bir süre siyasi belirsizlik yaşanır. Ama Türkiye yıkılmaz. Yani, biz sıradan insanlar için referandumun sonucu “Hayat memat” meselesi değildir. Bu nedenle sakin kalmak, olup bitenleri, fanatiklerin hırçınlığını, öfkesini sakince takip etmek en iyisidir.

Sonuç üzerinde etkili olacak bir kanaatimi daha belirteyim. Muhtemel tarih 9 Nisan. Yani daha bir hayli zaman var. Şu an itibariyle ekonominin durumu çok kötü. Hükümet de bunun farkında. Eğer referandum tarihine kadar ekonomi daha da kötüye giderse, “EVET” olasılığı biraz daha sıkıntıya girebilir. Biz, yani bu ülkeyi gönülden seven, gelecek nesillerinin aydınlık, demokratik, özgür ve bir bütün halinde korunan Türkiye’de yaşamasını isteyen insanlar olarak bu süreçte sakin kalmalıyız. Referandumdan çıkacak sonucun ülkemiz ve gelecek nesillerimiz için hayırlı olmasını dilemekten ve belirlenecek tarihte tıpış tıpış gidip bir tarafı beyaz, öteki tarafı kahverengi oy pusulasının bir tarafına içimizden geldiği gibi mührü basmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Son bir dip not: Kimse, bu milleti cahil, koyun süresi falan gibi görmesin. Bu millet son derece akıllı. Herkes, her şeyi çok iyi değerlendiriyor. Ne yazık ki bu dönemde hep Hayırcılar hayırcılarla, Evetçiler Evetçilerle bir araya gelip, birbirine gaz veriyor. Sıradan vatandaş bütün bu spekülasyonların dışında, sakince olup biteni izliyor, cebini, geleceğini düşünüyor.

İZLİDER’e tam destek

1958 İzmit doğumlu, 1976 İzmit Lisesi mezunuyum. İtiraf ediyorum, bugüne kadar İzmit Lisesi mezunu olarak İzmit Lisesi Mezunları Derneği’ne (İZLİDER) en küçük bir katkım olmadı. Üye bile olmadım.

Oysa, savunduğumuz, geçmişini özlediğimiz İzmit için, İZLİDER çok önemli bir dernekti. Rahmetli hocamız Muzaffer İşler kurmuş, bu derneğe hayat vermişti. Son 10 yıl Emine Öcal İZLİDER için kendini paraladı. Binlerce mezunu olan İzmit Lisesi’nin Mezunlar Derneği’nin 500’den az üyesi var. Oysa bu kentte İZLİDER, örneğin KİHMED’den (Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği) daha önde, daha aktif olması gerekir. Biz İZLİDER’e sahip çıkmazsak, bize kim sahip çıkacak. İZLİDER etkinlikler düzenlemeli, bizi bir araya getirmeli,geziler organize etmeli. Biz İzmit Liseliler birbirimize sahip çıkmalı, dayanışma içinde olmalı, bu şehir için fikir üretmeliyiz.

İZLİDER’de Haluk Cem Gökmen Başkan oldu. Yeni, heyecanlı bir yönetim var. Ben kendi adıma söz veriyorum. İzmit Lisesi mezunu olarak İZLİDER adına yapabileceğim ne varsa, yapmaya hazır olacağım. Bütün İzmit Lisesi mezunları da böyle hissetmeli.

Rıdvan Ağa’mı andım

Dün, 2600 üyesi olan Kocaeli Esnaf ve Sanatkârları Derneği’nin olağan genel kurulu vardı. Bu kongre ile ilgili haberler elimden geçerken yine İzmit’in geçmişine döndüm. Rıdvan Ağa’m (merhum Rıdvan Alyörük) aklıma geldi. O’nun zamanında Esnaf Kefalet Kongreleri İzmit’te bir şölen olurdu. Rıdvan Ağa’m, Fuar’daki Şehir Lokantası’nı kapatır, binlerce üyeyi oraya doldururdu. “Bizim takımda yamuk olmaz” der, içinde aslan sütü dolu küçük sürahisini havaya kaldırır, kongreyi başlatır ve bitirirdi.

İzmit’te Şehir Lokantası vardı. Rıdvan Alyörük vardı. Farklıydı İzmit. Farklı yaşar, bu şehirde birbirimizi farklı severdik. Şimdi, belediyenin Antikkapı’sında çay ve kuru pasta ile yapılıyor Esnaf Kefalet Kongreleri. Kimse yanlış anlamasın. Eleştiriyor, yanlış buluyor falan değilim.

Benimkisi sadece bir durum tespiti. Sadece geçmişteki İzmit’e bir özlem.