  • BIST 99.639
  • Altın 141,772
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Kocaeli 14 °C

SEDAŞ açıkladı! O kesintiler iptal

»
SEDAŞ açıkladı! O kesintiler iptal
SEDAŞ, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesini hedeflerken, Ramazan Bayramı süresince elektrik ihtiyacının sürekli karşılanması ve elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve yapım çalışmaları için gerekli olan planlı kesintileri iptal etti.

BİLDİRİMLİ KESİNTİLER İPTAL

Ramazan Bayramında enerji kesintisi olmaması ve elektrik dağıtım sisteminde  olası enerji kesintilerine de anında müdahale için SEDAŞ gerekli önlemlerini aldı. SEDAŞ 2016-2020 yıllarında toplamda 508 Milyon TL yatırım yapacak olup, şebeke yenileme ve kapasite artışı sağlarken, bölgesindeki kayıp kaçak mücadelesini de tüm hızıyla sürdürecek. Yatırım ve Bakım çalışmalarını şebekede planlı kesintilerle sürdüren SEDAŞ Bayram sonrası bu çalışmalarına ağırlık verecek. SEDAŞ, hiçbir şekilde bayram süresince “bildirimli kesinti” yapılmayacağını açıklarken, daha önce planlanan ve bu tarihleri kapsayan “bildirimli kesintileri”de iptal etti. Meydana gelebilecek arızalara anında müdahale etmek üzere görev alan “Acil Hizmet Ekipleri”ne “Bakım Ekipleri” takviye edilerek ekip sayıları arttırıldı.

ALO 186 HATTI BAYRAMDA DA 24 SAAT HİZMETTE
Bayram süresince 7/24 çalışarak şebeke hizmetlerini sürdürecek olan SEDAŞ,  Alo 186 Çağrı Merkezi ile 7 gün 24 saat taleplere yanıt verecek.  SCADA Kumanda merkezinden şebekedeki elektriğin uzaktan izlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi için 24 saat boyunca vardiyalı çalışan SCADA şebeke yönetimi sorumluları tarafından oluşan arızalar hızla sahaya iletilecek. 

SEDAŞ, tüm planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını, Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirecek.  SEDAŞ, Bayram süresince 20 Bin kilometrekarelik yüzölçümü kapsayan görev alanında, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde 4 il 45 ilçe ve 766 köy ve 1344 mahalle de Şebeke Operasyon Birimleri ile arızalara anında müdahale etmek ve şebekede elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlamak üzere vardiyalı ekipleri ve nöbetçi sorumlularla  çalışmaya devam edecek. Doğu Marmara Bölgesinde yaklaşık, 20.000 km² alanda, 3,4 milyon nüfusa, 9,5 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan ve Türkiye’nin sayılı elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan SEDAŞ, 474 araç 1700 çalışanı ile hizmet veriyor. 
 

Bu haber toplam 520 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüzme havuzunda facia! 3'ü çocuk 5 ölü23 Haziran 2017 Cuma 18:53
  • Vali Güzeloğlu bayramlaşarak veda etti23 Haziran 2017 Cuma 18:00
  • Zabıta dilencilere göz açtırmadı23 Haziran 2017 Cuma 17:50
  • KOÜ, erken bayramlaştı23 Haziran 2017 Cuma 16:42
  • Sabri Yalım’a Engelli salıncağı23 Haziran 2017 Cuma 16:38
  • İSU’nun son iftarı Gölcük’te23 Haziran 2017 Cuma 16:37
  • 20 polise sertifika23 Haziran 2017 Cuma 15:51
  • Real’in mülkünü İzmitli firma aldı23 Haziran 2017 Cuma 15:00
  • Dostlar buluşması23 Haziran 2017 Cuma 15:00
  • Köylü Pazarı'na süt mısırı geldi23 Haziran 2017 Cuma 13:45
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • Hereke Marina Cafe
    • Masala Kebap
    • Paşadağ Şelale Restaurant
    • Kartepe Saklı Vadi Restaurant
    • Safran Restaurant
    • Gaziantepli BEYHAN
    • Seka Sahil Restoran
    • Sırça Köşk Restaurant
    • Közz Ocakbaşı
    • Beyzade Kebap
    • Köseoğlu
    • Çınar Lokantası
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti