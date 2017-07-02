Sedaş: “Direk numarası verilirse arızaya müdahale hızlı olur”

30 Haziran tarihli gazetemizin bu sütunlarında “Yanmayan sokak lambaları için direk numarası istemek” başlıklı bir haber yayınlandı.

Sedaş’tan bu konuda açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu haberde belirtilen Tütünçiftlik Güney Mahallesi Demirkol Sokak’taki sokak lambasıyla ilgili sorunun giderildiği belirtiliyor, arıza ihbarı sırasında direk numarası istenmesinin amacı şöyle izah ediliyor:

“Sedaş çağrı merkezine tüketicilerimiz tarafından yapılan aydınlatma ihbarlarında, ihbarı veren tüketicimize çağrı merkezi temsilcilerimiz aydınlatma direği üzerinde yazılı olan ve elektriki adres niteliği taşıyan numaralar soruluyor. Bu numaraların söylenmesi halinde, arıza yerinin noktasal tespiti yapılabiliyor. Bu bilgiyi şirketimize vermek, zorunluluk değildir. Ama arıza noktasının bir an önce tespiti ve arızanın hızla giderilmesi açısından direk numarası önemlidir. İhbarda bulunan vatandaşlarımız, bütün direklerde bulunan numaraları okuyup bildirirse, müdahale daha kolay alacaktır.”