  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli 18 °C

Sedaş: “Direk numarası verilirse arızaya müdahale hızlı olur”

»
Sedaş: “Direk numarası verilirse arızaya müdahale hızlı olur”
30 Haziran tarihli gazetemizin bu sütunlarında “Yanmayan sokak lambaları için direk numarası istemek” başlıklı bir haber yayınlandı.

Sedaş’tan bu konuda açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu haberde belirtilen Tütünçiftlik Güney Mahallesi Demirkol Sokak’taki sokak lambasıyla ilgili sorunun giderildiği belirtiliyor, arıza ihbarı sırasında direk numarası istenmesinin amacı şöyle izah ediliyor:

“Sedaş çağrı merkezine tüketicilerimiz tarafından yapılan aydınlatma ihbarlarında, ihbarı veren tüketicimize çağrı merkezi temsilcilerimiz aydınlatma direği üzerinde yazılı olan ve elektriki adres niteliği taşıyan numaralar soruluyor. Bu numaraların söylenmesi halinde, arıza yerinin noktasal tespiti yapılabiliyor. Bu bilgiyi şirketimize vermek, zorunluluk değildir. Ama arıza noktasının bir an önce tespiti ve arızanın hızla giderilmesi açısından direk numarası önemlidir. İhbarda bulunan vatandaşlarımız, bütün direklerde bulunan numaraları okuyup bildirirse, müdahale daha kolay alacaktır.”

Bu haber toplam 231 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Petrol-İş İstanbul’daki sosyal tesisini hizmete açtı01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:12
  • Yeni merak konusu Kerpe'deki şezlonglar30 Haziran 2017 Cuma 11:18
  • İzmit Hali’nin elektriksiz halleri30 Haziran 2017 Cuma 10:37
  • Sopalı Hastanesi Acil Servis girişinde bir miktar para bulundu 30 Haziran 2017 Cuma 09:51
  • Kocaeli bayramda yine rekor kırdı30 Haziran 2017 Cuma 09:02
  • Askon’da başkan değişiyor 30 Haziran 2017 Cuma 08:59
  • Akçaray'da bu durağın ismi tepki çekiyor 29 Haziran 2017 Perşembe 13:26
  • Emekli olan İzmit’ten kaçıyor 29 Haziran 2017 Perşembe 11:43
  • Ocak, Suruç’a Müdür olarak atandı 29 Haziran 2017 Perşembe 11:11
  • Kral telaşlandırdı29 Haziran 2017 Perşembe 10:51
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti