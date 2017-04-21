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SEDAŞ duyurdu: O kesintiler iptal, alarmdayız

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SEDAŞ duyurdu: O kesintiler iptal, alarmdayız
SEDAŞ tarafından 23 Nisan Pazar günü daha önce duyurulan bazı ilçelerde yapılacak planlı kesintilerin iptal edildiği açıklandı.

SEDAŞ daha önce 23 Nisan Pazar günü Başiskele,Kartepe, Kandıra, İzmit ilçelerinde planlı kesinti yapacağını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sebebiyle planlı kesinti yapılmayacağını, arızalara anında müdahale etmek üzere ekiplerinin alarmda olacağı belirtildi.

SEDAŞ  23 Nisan Pazar günü kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en güzel şekilde kutlanabilmesi için yatırım çalışmaları ve bakım yapılacak bölgelerde elektrik kesintisi yapılmayacağını ve bu çalışmaların erteleneceğini  tüm birimlerine talimat vererek duyurdu. 

23 Nisan günü planlı kesintinin yapılacağı yerler şöyleydi:
 

BAŞİSKELE    23/04/2017  09:00   12:00   3. Şahıs camper bağlama çalışması    Vezirçiftliği Mah. Başyiğit Cad., Başyiğit Cad., ,, ,Aydin Acar-Servet Akar,Pale Muh.,Oklumetal San,Aras Depo,Dc Demirçelik ,Mak,Gulener Cola Bayii,Ba...

KARTEPE    23/04/2017    08:30    14:30    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    Emek Mah. D-100 Karayolu Cad., D-100 Karayolu Cad., ,,Gubre A.Sengul,Yuksel Tasimacilik,Avea,Fsm Demirbaş,Kincilar ,Petrol,Total,Dhm Genel M.,Kinac...
KARTEPE    23/04/2017    09:00    15:00    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    Sarımeşe Hürriyet Mah. Bağdat Cad., Bağdat Cad., Sümbüle Sok., Bakırlı Mah. Nazım Demirci Cad., Özenç Sok., Çeşme Sok., Çiğdem Sok., Çakır Sok., Hal...
KANDIRA    23/04/2017    09:00    17:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Selametli Köyü, Kubuzcu Köyü, Çalca Köyü, ,Azaklı Mah. TRP5869 İsu,Kök 5606 Kh 5050 Akıncı RMO,

BAŞİSKELE    23/04/2017    09:30    15:00    3. Şahıs montaj, demontaj çalışması    Yaylacık Mah. Karamürsel Cad., Karamürsel Cad., ,,Aksu Aritma Zemin Araştirma,Steriln Findik,Modem Mobilya,Tanri Kulu Geri ,,Dönüşüm,Cüneyt Biçki özel...
İZMİT MERKEZ  23/04/2017    09:00    17:00    3. Şahıs deplase çalışması    Alikahya Fatih Mah. Uygur Cad., Uygur Cad., Meltem Cad., Sakıp Sabancı Cad., Sakıp Sabancı Mah. Akın Sok., Altınyayla Sok., Ayyıldız Sok., Servet S...

BAŞİSKELE    23/04/2017    09:00    17:00    O.G. şebeke yatırım çalışması    Aksığın Köyü, Kazandere Köyü, Tepecik Köyü, Serindere

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