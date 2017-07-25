SEDAŞ ekipleri yüksekte daha güvenli çalışacak

Kocaeli’nin de içinde bulunduğu bölgenin elektrik dağıtımcı şirketi SEDAŞ, yüksekte güvenli çalışma eğitimleri için eğiticilerini yetiştirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında eğitime önem veren SEDAŞ, Haliç Üniversitesi ile iş birliği kapsamında, 50 SEDAŞ çalışanına “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitici Eğitimi” programını uygulamalı olarak verdi ve program başarı ile tamamlandı.

50 YENİ NEFER KATILDI

Şebeke operasyon bölge sorumluları, vardiya amirleri ve İSG departmanına bağlı sorumlu-uzman kadrosu çalışanlarından oluşan 50 kişilik grup, yüksekte güvenli çalışma eğitici eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Bu program sonunda SEDAŞ’ın iç eğitici kadrosu 50 yeni nefer kazandı. Eğitici olarak programı başarılı ile tamamlayan İSG eğitmenlerine sertifikaları düzenlenen ödül töreninde yöneticileri tarafından kendilerine teslim edildi. SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ İcra Başkan Yardımcısı Petr Zachoval, Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü Selda Özacar, İşletme Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, İSG Müdürü Ümit Gürbüz ve İSG eğitmenlerinin katıldığı sertifika töreninde, belgelerini alan çalışanlarda büyük heyecan yaşadı.

İCRA BAŞKANI TEBRİK ETTİ

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezindeki törende, yüksekte güvenli çalışma, İSG kuralları, yüksekte yaralı kurtarma, yüksekte kullanılacak ekipmanlar ve güvenli ortamlar yaratma konularında teorik ve pratik eğitimler alan ve 45 saatlik eğitim programının ardından sınavda başarılı olan ve sertifika almaya hak kazanan adayları tek tek tebrik etti ve başarılar diledi. Sertifika töreninin ardından oluşturulan eğitim programı kapsamında İSG eğitmenleri, saha ekiplerine teknik eğitim sahasında “Yüksekte

Güvenli Çalışma” eğitimleri vermeye başlayacaklar.