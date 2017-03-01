  • BIST 87.752
  • Altın 145,652
  • Dolar 3,6429
  • Euro 3,8405
  • Kocaeli 4 °C

SEDAŞ, eski müdürünün şikâyetini dikkate almış

»
SEDAŞ, eski müdürünün şikâyetini dikkate almış
26 Şubat tarihli gazetemizin bu sütunlarında, Sedaş’ın eski İşletme Müdürü Mustafa Bayrakçı’nın “Yuvam Akarca’da sokak lambaları gece çok geç yanıyor, ertesi gün hava aydınlandıktan sonra, öğle saatlerinde kapanıyor” şeklindeki şikâyetine yer vermiştik.

Bayrakçı, “Durumu defalarca Sedaş’a bildirdim. Ama ilgilenen olmadı.” diye de emekli olduğu kurumdan yakınmıştı.

Sedaş’tan konu ile ilgili açıklama geldi. Gazetemizdeki haber üzerine bölgeye ekip gönderilmiş. Sokak aydınlatmalarının zaman ayarlarının normal olduğu tespit edilmiş,  yanmayan bir ampul değiştirilmiş. Sedaş’ın açıklamasında  “Konuyla ilgili olarak sayın Mustafa Bayrakçı’ya da bilgi verildi. Kendisi sahadaki ekiplerimize teşekkür etmiştir.” deniliyor.

Sedaş ayrıca Gölcük Saraylı Konutları 716’ncı Sokak’ta bulunan arızalı iki sokak lambasının armatürlerini de değiştirerek, bölgedeki aydınlatma sorununun ortadan kaldırıldığını açıkladı.

Bu haber toplam 506 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hem “Durak”, hem “Durulmaz”28 Şubat 2017 Salı 09:52
  • Kardeş Türküler konseri28 Şubat 2017 Salı 09:47
  • İki önemli sanatçı bu akşam SDKM’de28 Şubat 2017 Salı 09:45
  • Tahtalı Köyü yolu28 Şubat 2017 Salı 09:44
  • Bu şirkete ihale yasağı27 Şubat 2017 Pazartesi 23:29
  • Otogar bölgesinde her gün elektrik kesik27 Şubat 2017 Pazartesi 10:42
  • Destekleme kursları başlıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 09:22
  • İstiklal Marşı yarışması finali27 Şubat 2017 Pazartesi 09:00
  • Şizofren Doktor Alfred 2’nci kez sahneleniyor26 Şubat 2017 Pazar 10:35
  • Okulda Pilav Günü26 Şubat 2017 Pazar 10:33
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Öyle hızlı büyüyoruz ki iş başlamadan yetersiz kalıyor
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti