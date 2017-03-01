SEDAŞ, eski müdürünün şikâyetini dikkate almış

26 Şubat tarihli gazetemizin bu sütunlarında, Sedaş’ın eski İşletme Müdürü Mustafa Bayrakçı’nın “Yuvam Akarca’da sokak lambaları gece çok geç yanıyor, ertesi gün hava aydınlandıktan sonra, öğle saatlerinde kapanıyor” şeklindeki şikâyetine yer vermiştik.

Bayrakçı, “Durumu defalarca Sedaş’a bildirdim. Ama ilgilenen olmadı.” diye de emekli olduğu kurumdan yakınmıştı.

Sedaş’tan konu ile ilgili açıklama geldi. Gazetemizdeki haber üzerine bölgeye ekip gönderilmiş. Sokak aydınlatmalarının zaman ayarlarının normal olduğu tespit edilmiş, yanmayan bir ampul değiştirilmiş. Sedaş’ın açıklamasında “Konuyla ilgili olarak sayın Mustafa Bayrakçı’ya da bilgi verildi. Kendisi sahadaki ekiplerimize teşekkür etmiştir.” deniliyor.

Sedaş ayrıca Gölcük Saraylı Konutları 716’ncı Sokak’ta bulunan arızalı iki sokak lambasının armatürlerini de değiştirerek, bölgedeki aydınlatma sorununun ortadan kaldırıldığını açıkladı.