Sedaş, Gölcük’te 2000 armatürü bakıma aldı

Sedaş ekipleri Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de aydınlatma problemlerinin çözümüne yönelik çalışmaları sürdürüyor. Bu arada, ekipler Gölcük’te toplam 2000 adet aydınlatma armatürünü bakıma aldı.

Sedaş ekipleri Gölcük’teki çalışmaları D-130 Karayolu üzerinde yoğunlaştırdı. Ekipler, 25 metrelik hidrolik platformlu araçlarla armatürlerdeki arızaları gideriyor, ampullerini değiştiriyor.

BAŞİSKELE-KARAMÜRSEL HATTI

Gölcük Sedaş şebeke operasyon ekipleri tarafından Başiskele’den başlatılan çalışma Karamürsel’e kadar sürdürülecek. D-130 Karayolu üzerinde bulunan orta refüjde yer alan çelik galvaniz aydınlatma direklerindeki armatür ve lambalardaki eksikler bu çalışma kapsamında giderilecek. Bu arada, bir diğer ekip de Gölcük Merkez’de bulunan aydınlatma direklerindeki eksiklikleri gideriyor.