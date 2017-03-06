Sedaş, Gölcük’te 2000 armatürü bakıma aldı

Sedaş ekipleri Gölcük’teki çalışmaları D-130 Karayolu üzerinde yoğunlaştırdı. Ekipler, 25 metrelik hidrolik platformlu araçlarla armatürlerdeki arızaları gideriyor, ampullerini değiştiriyor.
BAŞİSKELE-KARAMÜRSEL HATTI
Gölcük Sedaş şebeke operasyon ekipleri tarafından Başiskele’den başlatılan çalışma Karamürsel’e kadar sürdürülecek. D-130 Karayolu üzerinde bulunan orta refüjde yer alan çelik galvaniz aydınlatma direklerindeki armatür ve lambalardaki eksikler bu çalışma kapsamında giderilecek. Bu arada, bir diğer ekip de Gölcük Merkez’de bulunan aydınlatma direklerindeki eksiklikleri gideriyor.
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