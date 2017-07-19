SEDAŞ ile TES–İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı 

SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında 1.300 işçiyi kapsayan 5.Dönem (İTİS) işletme toplu iş sözleşmesi imzalandı.

SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında 12 Nisan 2017 tarihinde başlayan görüşmeler 17 Temmuz 2017 tarihi itibariyle uzlaşma ile sonuçlandı. Taraflar arasında gerçekleşen imza törenine SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, İcra Başkan Yardımcısı Petr Zachoval, Dağıtım Direktörü Ersan Şentürk, İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü Selda Özacar, Ortak Hizmetler Direktörü Murat Eroğlu, Kamu İlişkileri Koordinatörü Yunus Bekircan, Regülasyon Direktörü Yeşim Meltem Şişli, Finans Direktörü Fırat Soğancık ile SEDAŞ Departman yöneticileri, TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ersin Akma, Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, Şube Sekreteri Naci Çolak, Mali Sekreter Hasan Arıcı, Teşkilat Sekreteri Soner Gülsün, Eğitim Sekreteri Rıdvan Akın ve SEDAŞ İşyeri Baştemsilcileri ve işyeri temsilcileri katılım gösterdiler.

SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında SEDAŞ’ın faaliyet bölgesi olan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki 1.300 işçiyi kapsayan (İTİS) İşletme toplu iş sözleşmesi görüşmeleri arabuluculuk süresi dolmadan tamamlandı.

İmza törenine katılan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Bekir Sami Güven sözlerine şöyle devam etti: “SEDAŞ olarak bugüne kadar sendika ile iş birliğimizi iyi niyet ve diyalog çerçevesinde sürdürdük. Sendikamız yönetimine de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri boyunca uzlaşmacı tutumları nedeniyle ayrıca teşekkür ediyoruz. Sonucunda çalışanlarımızın memnun olacağını düşündüğümüz bir sözleşmeye imza attık. İnanıyoruz ki yapılan iyileştirmeler ile çalışanlarımız daha yüksek performans ve gayret ile çalışmaya devam edecek. Toplu iş sözleşmesinin tüm SEDAŞ ailesine hayırlı olmasını diliyoruz.”

TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ersin Akma’da konuşmasında, “SEDAŞ ile Nisan ayında başladığımız görüşmeleri Temmuz ayı itibariyle olumlu olarak sonuçlandırdık. Sosyal haklar ve ücretlerde enflasyon karşısında belirgin bir ücret artışıyla birlikte sürdürülebilir iş ve ücret anlayışını öne çıkaran bir anlaşma imzalanmıştır. İşçilerimizin haklarını korumak bizim için en önemlisi. Sözleşmede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyor, tüm arkadaşlarımıza sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

TES-İŞ Sendikası Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, “İşverenlerin tehlikeli bir sektörde görev yapan çalışanların koşullarını dikkate alması gerekiyor. SEDAŞ da taleplerimize olumlu bakış açısı, sektörün mevcut koşullarını, sürdürülebilirliği de dikkate alarak değerlendirdi. İş barışına katkı sağlayacak olan idari, sosyal haklar ve ücret artışlarında mutabakatı sağladık. Geleceğe umutla bakabileceğimiz anlamlı bir sözleşme yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

