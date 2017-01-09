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SEDAŞ komando gibi çalışıyor

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SEDAŞ komando gibi çalışıyor
Karlı ve soğuk havada, elektrik direkleri üzerinde çevik  hareketlerle şebekeye enerji vermek için mücadele eden ekipler komando eğitimi yapar gibi çalışıyorlar.

Bölgemizi etkileyen soğuk, karlı ve olumsuz hava koşulları, özellikle enerji konusundaki olumsuzlukları da arttırdı.
Sedaş ekiplerinin de bu şartlara bağlı olarak mesaileri arttı. Elektriği kesilen vatandaşın sitemi ve tepki gösterdiği anlarda olayı bir de Sedaş çalışanları yönünden bakıp, ‘empati’ yapmak da gerekiyor.  Sedaş ekipleri, arızalara en kısa zamanda müdahale etmek için gayret sarf ederken, gerek arıza yerine ulaşımda, gerekse müdahale sırasında adeta komandoları aratmayan bir zorlukla karşılaşıyor. Sedaş bu zorlu dönemi 105 ekip ve 212 personelle yoğun bir şekilde yürütmeye çalışıyor.

Doğu Marmara’da da etkili olan kar yağışı vatandaşları evine kapatırken, Sedaş bölgesindeki 1,6 milyon tüketici için kesintisiz enerji verilmesini sağlamak üzere 20 bin kilometrekarelik alanda alarm halindeydi. Kocaeli ve Sakarya Bölgesi’nde, hızı zaman zaman özellikle yüksek kesimlerde 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Sedaş’ın da bazı bölgelerinde elektrik dağıtım hatları zarar gördü. Kar yüksekliğinin 50 santim ile 1 metreye ulaştığı yüksek alanlarda ve araçla girilemeyecek arazi koşullarında ekipler, arızaları gidermek için büyük çaba sarf etti.

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