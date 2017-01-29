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Sedaş TEK Spor fark attı:2-8

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Sedaş TEK Spor fark attı:2-8
C Grubu’nun lideri TEK Spor, çekinerek geldiği Gebze deplasmanda son haftalarda sürekli puan kayıpları yaşayan Kirazpınarspor’a konuk oldu.

1.Küme C Grubu’nda son iki maçından beraberlikle ayrılan, şampiyonluk yarışında rakiplerinin umutlandıran Sedaş TEK Spor, iki maç aradan sonra deplasmanda Kirazpınarspor’u 8-2 yendi, en yakın takipçisi Karamürselspor ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı. İki rahat takımın maçında ise Yenimahallespor, deplasmanda G.Asarköyspor’u 3-2 yendi.

ERHAN’DAN 4 GOL

Metin Oktay Stadı’nda oynanan maça çok hızlı başlayan Mavi-Beyazlı ekip, Ferhat Işık, Yunus ve Erhan (2) golleriyle devreyi 4-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısının hemen başına konuk ekip, farkı 3’e indirmesine rağmen Ensar ve Erhan ile yeniden farkı açan Sedaş TEK Spor, karşılaşmayı 8-2 kazandı. Maçta 4 gol atan Erhan, sahanın yıldızıydı.

ESENSPOR PLAY-OFF HATTINDA

1.küme C Grubu’nda hem şampiyonluk, hem de Play-Off yarışında çok büyük çekişme yaşanıyor. Son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken Esenspor, dün akşam sahasında ligde kalma umutları azalan Yenidoğanspor’u konuk etti. Esentepe Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip Çağrı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Esenspor, maçın ikinci yarısındaki ki etkili oyunu ile karşılaşmayı çevirdi, Ahmet, Zafer ve Yavuzhan’ın attığı gollerle 3-2 kazandı, Play-Off hattına yükseldi.

 

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