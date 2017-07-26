SEDAŞ’tan fazla alınan paranın iadesini bekliyor

Kerim Aydın, İzmit Yenidoğan Mahallesi Nurettinpaşa Caddesi No:102’de bulunan yaklaşık iki yıldır kullanılmayan depodan SEDAŞ’ın kendisine çıkarttığı ve ödeyip, itiraz ettiği 1180 TL’lik paranın iadesini bekliyor.

Kerim Aydın, bu dükkandan 2014 yılında çıkarken son elektrik faturasını ödeyip ayrıldığını belirtirken, sonrasında yaşananları şöyle aktardı:

“İki yıldır depo kapalı. Kullanan yok. Görevliler, buraya fatura çıkartmışlar, kimsenin haberi yok. Sonra bunun için icra takibi başlatmışlar.

SEDAŞ’a gittim, itiraz ettim. Kendileri de hatalı olduklarını kabul ettiler, ancak itiraz için çıkartılan borcu ödemem gerektiğini söylediler. Yatırdım. Aynı kurumda, bir başka masada görevli, ‘Neden yatırdın parayı’ dedi. Nasıl bir yol izleneceğinden birbirlerinin haberi yok. Kullanılmayan, sayaç görülmeden yazılan fatura nedeniyle çıkan böyle bir borç olamaz. Üç gündür paranın geri iadesini bekliyorum. Sistemde arıza var diye bahane üretiyorlar. Ben haklıyım ve SEDAŞ’tan haksız alınan paramın iadesini bekliyorum.”