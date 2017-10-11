Sedaş’tan Kocaeli’de büyük yatırımlar

Doğu Marmara'da faaliyet bölgesindeki 4 ilde hizmet veren Sedaş, hizmet alanın genişletmek ve geliştirmek amacıyla Kocaeli'de birçok yatırım gerçekleştirdi. İzmit'te altyapı çalışmalarını genişleten SEDAŞ, ilçede 8 kilometre kazı yapıldı ve 100 bin metre yeraltı kablolu elektrik bağlantı hattı döşedi.

Akçaray Tramvay güzergahı boyunca alçak ve orta gerilim yeraltı şebekesi yatırımını tamamlayan SEDAŞ, İzmit Trafo merkezinden beslenmekte olan, tren garı yanındaki dağıtım merkezinden çıkış yapan, Gölcük çıkışlarına ait olan enerji hattını, bir kısmı D-100 karayolunda, bir kısmı ise Carrefour köprüsü altında ve bir kısmı da hızlı tren yolu altında kalan yeraltı kablolu şebekesini, büyük bir tesis yatırım çalışması ile Merkez Bankası ve Kocaeli Fuar Alanı içi dağıtım merkezi arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik güzergahını tamamen yeniledi. SEDAŞ, 100 kilometrelik yeni yeraltı kablolu enerji hattı yatırımıyla, Kocaeli'nin yeni yapılan en büyük Trafo Merkezine, Köseköy, İzmit, Gölcük, aynı zamanda Kandıra üzerinden olmak üzere, Kaynarcadan da elektrik yükü alabilme imkanı yarattı ve bu merkezden besleme yapılabilmesini de sağladı. SEDAŞ tarafından yapılan bağlantı hatları ile Asım Kibar ve Ali Kahya Organize Sanayi Bölgelerinde yeni kurulacak olan fabrikaların ihtiyaç duyacakları enerji talepleri de artık karşılanabiliyor. TEİAŞ İzmit 380 KV Trafo Merkezinden 8 devre çıkış şehir şebekelerine bağlandı. Bu bağlantılar ile, Yahya Kaptan bölgesi, Gündoğdu kalıcı konutları, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, İzmit Sanayi bölgesi, Yenişehir mahallesi gibi bölgeleri enerjilendirilerek daha kesintisiz ve kaliteli enerji için büyük bir yatırım tamamlanmış oldu.

İzmit Fuar Alanından çıkış yapan ve Sefa Sirmen Bulvarı Başiskele Elektrik Dağıtım Merkezi ile Yuvacık sapağı arasındaki 5,5 kilometrelik alanda alçak ve orta gerilim yeraltı kablolu enerji dağıtım hatları döşeyen Sedaş'ın çalışmalarıyla öncelikli olarak Yuvacık bölgesinin tamamı ve Seymen bölgesi artık bu hattan enerjilendirilebiliyor. İzmit Körfez Sanayi bölgesinde bulunan ekonomik ömrünü dolduran Orta Gerilim şebekesi yenilenerek yeraltına alındı. Yine sanayi sitesinde yer alan mevcut 5 adet açık şalt binası yenilendi ve modüler sisteme çevrildi. Eski Gölcük yolu üzerinde çınar ağaçları içerisinden geçen ve arıza müdahalesinde sorun yaşanan, emniyet mesafesi problemi de yaşanan Orta Gerilim şebekesi yeraltına alındı. 5 Dağıtım merkezi yapıldı ve sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelere ek çıkışlar yapılması sağlandı.

Körfez'de de yatırımlarını sürdüren SEDAŞ tarafından Hereke Kışladüzü Mahallesi üzerinden geçen orta gerilim hattı, proje kapsamında mahalle girişi ve çıkışı arasında tamamen yeraltına alındı. Proje kapsamında 5 km orta gerilim, 3 km alçak gerilim ve 3 kilometre aydınlatma şebekesi tesis edildi. Bölgede aydınlatma amacıyla 80 adet 9 metre çelik galvaniz aydınlatma direği, abone beslemeleri için 56 adet saha elektrik dağıtım kutusu tesis edildi.

Derince, Son Durak Kabinde yer alan 400 kilovolt Trafo demontaj edilerek, 630 kilovolt güç artışı yapıldı. Dumlupınar Mahallesi ile Cumhuriyet ve Rıhtım Caddelerinde mevcut havai hatların yeraltına alınması işine ait projede, modüler hücreli Çim Halı, Kuğu trafo binalarında giriş çıkış işlemleri yapıldı ve Necatibey Binası açık tip hücreleri modüler dönüşümü gerçekleştirildi. Bölgede karşılanacak güç taleplerinin de sağlanabilmesi amacıyla 3 adet yeni Trafo beton köşk kabin binası tesis edildi.