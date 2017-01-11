SEDAŞ'tan Kocaeli'ye dev yatırım

SEDAŞ Kocaeli’nin artan enerji ihtiyacı için TEİAŞ tarafından tesis edilen indirici merkeze yaptığı bağlantı hatları yatırım çalışmalarında 5 milyon TL harcadı 100 Bin metre yeraltı kablolu enerji hattı tesis çalışmalarını tamamladı.

4 AYDA 8 KİLOMETRE KAZI YAPILDI

SEDAŞ Kocaeli İndirici Merkezin bağlantısı için 100 Bin metrelik yeraltı kablosu kullandı. 4 devre kablo ile Yahya Kaptan da yer alan SEDAŞ Dağıtım Merkezinden, Kocaeli İndirici merkez arasına 8 kilometrelik mesafede kazı yapılarak dağıtım hatları döşendi. Bu bağlantı hatları için toplamda 100 bin metrelik yeraltı kablosu kullanılırken tesis çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

5 MİLYON TL YATIRIM

SEDAŞ tarafından yapılan ve 5 Milyon TL harcanan dev yatırımla, İZAYDAŞ'ın arka tarafında yer alan TEİAŞ’ın 380/154 bin kilovoltluk Kocaeli TM isimli trafo indirici merkezi İzmit’in 120 MVA enerji yükünü SEDAŞ’ın yaptığı yatırım projesi sayesinde yeraltı kablolu dağıtım hatları ile üzerine alabilecek.

KOCAELİ TM’NİN BAĞLANTI HATLARI

SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, 4 Ay gibi kısa bir sürede 8 kilometre kazı yapıldığını ve 100 bin metre yeraltı kablolu elektrik bağlantı hattının döşendiğini ve bunun için 5 milyon TL yatırım bedeli ödendiğini belirterek, “Kocaeli TM’nin Kocaeli’nin sanayi kurumlarında artan enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir katkısı olacağını biliyoruz. Ancak SEDAŞ tarafından yapılan bağlantı hatları ile Kocaeli TM büyük bir işlev kazanmıştır. Kocaeli TM başta Kocaeli ili merkezi olmak üzere çevre ilçelerde de tüketicilere sürekli ve kesintisiz enerji sağlanması açısından katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla SEDAŞ’ın yatırım projesi ile devreye alınan tesisler, elektrik müşterilerini ve bölge ekonomisini, sanayi açısından bakıldığında Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecektir. Bağlantı hatları yatırım projesini gerçekleştiren SEDAŞ, Kocaeli de enerji altyapısına çok önemli bir katma değer kazandırdı”dedi.

500 MVA’LIK KAPASİTE

Her geçen gün hızla artan elektrik talebinin karşılanması, enerji iletim hatlarının yükünün düşürülmesi, sistem güvenliğinin de sağlanması açısından, SEDAŞ’ın yaptığı yatırım büyük önem taşıyor. TEİAŞ’ın 380/154 bin kilovoltluk Kocaeli TM’de iki adet 250 MVA gücünde Kocaeliyi besleyecek iki ana trafosu bulunuyor. 380/154 bin kilovoltluk dönüşüm sağlayan bu iki 250 MVA’lık trafo toplamda 500 MVA’lık bir güç kapasitesi ile Kocaeli’nin artan enerji talebini karşılayacak.

İZMİT'TE EN BÜYÜK TRAFO MERKEZİ

Yaklaşık 40 dönümlük arazide 2014 yılında kurulmaya başlayan ve tüm hızıyla süren çalışmalarla 2016 yılında tamamlanan TEİAŞ’a ait Kocaeli Trafo Merkezi, İzmit merkezde üçüncü ve en büyük indirici merkez oldu. SEDAŞ bağlantı hatlarıyla bu büyük projenin devreye alınmasını sağladı.

SEDAŞ’ın 100 kilometrelik yeni tesis ettiği yeraltı kablolu enerji hattı yatırımlarıyla, yeni yapılan Kocaeli TM, Köseköy, İzmit, Gölcük, aynı zamanda Kandıra üzerinden olmak üzere, Kaynarcadan da elektrik yükünü üzerine alarak besleme yapılmasını sağlayabilecek. Bu merkez, özellikle Asım Kibar ve Ali Kahya Organize Sanayi Bölgelerinde yeni kurulacak olan fabrikaların ihtiyaç duyacakları enerji talebinin karşılanması açısından büyük önem taşıyor.

