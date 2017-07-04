SEDAŞ’tan yeni yatırımlar

SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini içine alan yatırım programı kapsamında değerlendirilen, elektrik tesisleri proje onayları ve yapılan şebeke tesislerinin kabul işleri TEDAŞ Bölge Müdürlüğü’nce yapılıyor.

SEDAŞ’ın yatırım projelerini onaylayan TEDAŞ, aynı zamanda bu projelerin yatırım olarak kabul edilebilmesi, sabit kıymetlere aktarılması için yatırım çalışmaları sonrası kesin kabul işlemlerini de sahada yerinde yaptığı kontrollerle gerçekleştiriyor. TEDAŞ da SEDAŞ’ın müşteri memnuniyeti hedefi için yaptığı yatırım çalışmalarına sahadaki operasyonları ile destek veriyor.

YATIRIM İŞLERİ KONTROL ALTINDA

SEDAŞ yatırımlarının yıl içinde hangi seviyede gerçekleştiği, TEDAŞ kontrol ekipleri ile sahada zaman zaman yapılan incelemelerle tespit ediliyor. SEDAŞ hesap verilebilirlik, şeffaf yönetim ve müşteri memnuniyetine odaklı işletmecilik anlayışı gereği dağıtım varlıkları yapım işleri sürecinde, TEDAŞ ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. TEDAŞ Bölge Müdürü Tuncer Yeşilyurt ile saha kontrollerine katılan SEDAŞ Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, “Kamu hizmeti olarak ele alınan elektrik dağıtım faaliyetlerimizde, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet açısından yapılan işleri dikkatle yerinde inceliyoruz. Yatırımların verimli, kaliteli ve uzun ömürlü olması, yaptığımız yatırımlarla elektrik dağıtımında yeni talepleri karşılamak ve müşteri şikayetlerinin önlenmesini sağlamak asıl hedefimizdir” dedi.