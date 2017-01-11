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Sedat dede ölü bulundu

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Sedat dede ölü bulundu
Gölcük Şehitler Mahallesi’nde ikamet eden Sedat İşeri, dün saat 17.30 sıralarında evinde çocukları tarafından ölü olarak bulundu

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi No.38’de 3 katlı bir evin 1. katında ikamet eden Gölcük tersanesinden emekli Sedat İşeri (78) akşam saat 17.30 sıralarında evinde abdest alırken bir anda yere yığıldı.  Evin üst katında oturan çocukları kendisini yemeğe çağırmak için indiklerinde babalarını hareketsiz halde olduğunu görüp, hemen 112 acil ekiplerine haber verdiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Sedat İşeri’nin öldüğünü belirledi. 

Ölümü şüpheli görüldüğünden cenazesi İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından İşeri’nin cenazesi ailesine teslim edildi. Eşini uzun yıllar önce kaybeden 3 çocuk babası Sedat İşeri’nin daha önce kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, yine kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Cenazesi öğle namazında Gelincik Camiinden alınarak, Ayvaz Pınar Köy Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ
 

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