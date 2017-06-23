Sedat Peker iftara geldi

Türkiye’nin tanınmış işadamı Sedat Peker, Gebzeli işadamları Özgür ve Özcan Altay kardeşlerin davetlisi olarak geldiği Gebze’de iftara katıldı.

İşletme sahipleri olan Özgür ve Özcan Altay kardeşlerin Kent Meydanı (Et Balık Kurumu Üstü) Keyif Kahvesi’nin bulunduğu adreste iftara katılan Sedat Peker, erken saatlerde geldiği Gebze’de büyük ilgi gördü.

Özgür Altay, “Sedat Peker Reisimizi aramızda görmekten ve Gebze’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde de Reisimizi Gebze’de ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi. Sedat Peker, iftara katılanlarla birlikte oruç açtı, birlikte fotoğraf çektirmek isteyenlerin bu taleplerini de geri çevirmedi.