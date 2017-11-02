Sedat Pulat vefat etti
İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokak No:33/1’de oturan emekli matbaacı Sedat Pulat (57) yaklaşık 2,5 yıl önce Kandıra yolunda geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.
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5 çocuk babası olan Sedat Pulat’ın cenazesi Beyce Köy Camii’nden alınarak Beyce Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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