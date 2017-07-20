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Sefa Narin, “ En kötü Play-Off’u kovalarız”

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Sefa Narin, “ En kötü Play-Off’u kovalarız”
Geçen yıl takımın bir diğer başarılı ismi Sefa Narin dünkü antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sefa Narin, yeni sezonda kesinlikle Play-Off’u hedeflediklerini söyledi.

“ÇALIŞMALAR ÇOK İYİ GİDİYOR”
Kocaelispor’un orta sahadaki vazgeçilmez futbolcusu Sefa Narin, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalışmaların iyi gittiğini ve geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlattığını dile getiren genç futbolcu, çalışmalara yüzde yüz katıldığını belirtti. Narin, “Öncelikle yeni sezon camiamıza hayırlı olsun. İnşallah sakatsız, belasız bir sezon geçiririz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Her gün tempoyu artırarak devam ediyoruz. Şu an benim sıkıntım yok, çalışmalara yüzde yüz katılıyorum” dedi.

“GEÇEN YILKİ FİNALİ UNUTTUK”
Sefa Narin geçen yıl Play-Off finalini unuttuklarını, yeni sezona baktıklarını belirterek, “Geçen yıl gayet başarılı bir sezon geçirdik. Altay maçı tamamen şans oldu. Şans, Altay’dan yanaydı. Baktığınız zaman sezon içinde 90 dakika boyunca Altay’a hiç yenilmedik. Uzatmalar da dahil. Ama penaltılarda şans onlara güldü. Tabi ki de çok üzüldük. 2.Lig’i çok istiyorduk ama olmadı. İşin psikolojik tarafına gelince de hüzün var ama atlattık. Yeni sezona, hedeflere bakıyoruz” dedi.

“AYRILANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Takımdan ayrılanlar oyuncularla ilgili de konuşan Sefa, “Bazı futbolcular özel sorunlardan dolayı gitti, askerlik sorunu gibi. Transfer yasağımız olduğu için giden arkadaşların yararı olur muydu, sezon başlamadan bilemeyiz ama bence yararları olurdu. İnşallah alttan gelen kardeşlerimiz onları aratmaz. Gidenlerin, bizim için geçmişte faydaları oldu, ter döktük beraber. Onlara da teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Geçen yıl grupta çok daha iddialı takımlar vardı ama çoğu Play-Off’a çıkamadı.  İnşallah en kötü Play-Off’u kovalarız” dedi.

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