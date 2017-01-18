Uzun bir aradan sonra önceki akşam Kocaeli TV’deki canlı yayında Kocaelisporlu futbolcuyu konuk ettik. Gerek performansı, gerekse kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kuran, taraftarın sevgilisi Sefa Narin bizimleydi. İlk canlı yayın heyecanından olsa gerek fazla konuşmadı. Diyenler olacak, o sahada konuşur diye. Aynen öyle. En zor dönemde yükü omuzlayan isimlerden biriydi Sefa. 16-17 yaşında Kocaelispor A takımında forma giymeye başladı. Canını dişine taktı, çok çalıştı. Baturman dönemi 3.Lig’de kaldığımız sezon performansıyla fark yarattı ve Fatih Terim tarafından 3.Lig’den Milli Takım karmasına seçildi. Küme düştüğümüz sezon da elinden geleni fazlasıyla yaptı.

KOCAELİSPOR’A SEVDALI BİR GENÇ

Takımın amatöre düşmesiyle birlikte güvensiz ortamın ve geçirilen ağır travmalarla pek çok futbolcu gitme kararı aldı. Sefa takımda kalan 2-3 isimden biriydi. Neden diye sorduğumuzda, “Önce Kocaelispor sevgisi, sonra Başkan Bahri Yavuz’un konuşması etkili oldu” yanıtı verdi. BAL’da ilk sezon uzun süre forma şansı bulamadı. Düşünün milli takım karmasına seçilmişsin ve BAL’da oynayamıyorsun. Başkası olsa hakkım yeniyor diye tepki gösterip, takımdan ayrılmanın yollarını ayardı. O bunu yapmadı. Tam tersine oynamayışında suçu kendinde aradı ve bir an olsun gitmeyi düşünmedi. Daha çok çalışarak yeniden formasına kavuştu.

PARLAK BİR GELECEK ONU BEKLİYOR

Geçen sezonki şampiyonlukta önemli payı vardı, bu sezon takımın en önemli oyuncularından biri. Yaşı henüz 23, önünde parlak bir kariyer var. Hayalinde hangi takım var diye bir soru geldi yayında. Yurt dışından bir takım, üç büyüklerden birini söyleyecek sanıyorsun ya yanılıyorsun. Sefa, “En büyük hayalim, hedefim Kocaelispor ile Süper Lig’de oynamak” yanıtı verdi bu soruya. Kaptan Hamza Mutlu canlı yayında 2.Lig takımındayken neden amatör kümeye geldin şeklindeki soruya, “Amatöre değil, Kocaelispor’a geldim” yanıtı vermişti. Sefa’nın hayalindeki takım sorusuna verdiği yanıt da aynı derecede anlamlıydı.

Sponsor ismi olmuyor

Yeni stadyuma verilecek isim konusunu tartışırken pek çok kişi büyük sanayi kuruluşlarından biriyle isim sponsorluğu anlaşması yapılmasını ve ciddi bir kaynak karşılığında o firmanın adının stadyuma verilmesi gerektiğini dile getiriyor. Beşiktaş Vodafone, TT Arena gibi stadyumlar işaret edilerek Tüpraş Stadyumu, Ford Stadyumu olsun diye öneriler getiriliyor.

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz Kocaeli TV’deki canlı yayına katıldığında bu konuyu konuşmuştuk. Başkan Yavuz’un açıklamalarından durumu özetlemek gerekirse. Vodafone Arena Beşiktaş’ın kendi stadı, TT Arena devletin ancak G.Saray kulübü uzun süreli işletmeciliğini kiraladı. Dolayısıyla bu kulüplerin stadyumlarla ilgili isim sponsorluğu anlaşmaları yapmaları ve gelir sağlamaları söz konusu. Ancak Kocaelispor için böyle bir olasılık şu an için yok.

Stadyumun sahibi olmadığı gibi borcundan dolayı uzun süreli kiralaması gibi bir durum şu an için mümkün değil. Kocaelispor yeni stadyuma geçtiğinde maç maç kiralama yoluyla orayı kullanabilecek. Dolayısıyla sahibi veya uzun vadeli kiracısı olmayacağı bir stadyumla ilgili isim sponsorluğu anlaşması yapabilmesi ve buradan kendine kaynak sağlaması gibi bir durum söz konusu değil. Ne zaman ki, kulüp tüm borçlarını bitirir, ondan sonra stadyumu uzun vadeli kiralama yoluna giderek isim sponsorluğu anlaşması gündeme gelebilir.

Durum budur. Yeni stadyuma verilecek isim tartışmalarında sponsor olsun diyenlerin bilgilerine sunulur.



Hodri Meydan kaçıyor, 28 Haziran kovalıyor!

Gazetemiz internet sitesinde önceki gün başlattığımız, “Alikahya’daki yeni stadyumun adı ne olsun ?” anketinden ilk sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Beklendiği gibi yoğun bir ilgi var. Dün sabah itibariyle 1500 dolayında oy kullanılmıştı. Hodri Meydan 684 oyla birinci sırada. Onu 28 Haziran 448 oyla takip ediyor. Bu iki isim takipçilerine büyük fark yapmış durumda.

Üçüncü sıradaki Leyla Atakan’a 164 oy geldi. Kulübün kurucu Başkanı İsmail Kolaylı ve unutulmaz yönetici Mehmet Sadık Efe diyenlerin sayısı 51. Futbolcu ve teknik adam olarak kulübe uzun yıllar başarıyla hizmet veren, 6 Ağustos 2011’deki tarihi kongrede liste çıkartarak Kocaelispor’un kapanmasına izin vermeyen Orhan Görsen ismine şu an için pek rağbet yok. Görsen sadece 36 oy aldı. Müjdat Afşin’e 34, Nihat Erim’e 28 oy geldi. En az oy alanlar Avni Kalkavan(7) ve İbrahim Küçükörs(3).



Anketimiz uzun bir süre internet sitemizde kalacak. Mutlaka katılın ve tercihinizi yapın. Sonuçta bu bir kamuoyu yoklaması. Çıkacak sonuç yetkililer tarafından mutlaka dikkate alınacaktır.



Sessiz sedasız 1.Lig yolunda

2.Lig’in en düşük bütçeli takımlarından biri. Sanıyorum bu ligde transfer yasağı olan tek takım. Ayrıca olabildiğince sahipsiz. Ancak gelin görün ki, bu takım yani Kocaeli Birlikspor inanılmaz işler çıkartıyor. İlk yarıyı liderin bir puan gerisinde bitirmişlerdi, ikinci yarıya galibiyetle başlayıp liderliği ortak konuma geldiler. Kendisinden kat kat fazla bütçeli takımlara kafa tutuyorlar, sessiz sedasız 1.Lig yolunda ilerliyorlar.

Nazar değmesin, sonuna kadar böyle gitsin inşallah. Hep deriz ya aklın yolu bir, futbolun yönetimini işin ehline verin diye. Erhan Yılmaz faktörüyle mütevazı bütçeli, destek almayan takım neler yapıyor. Böylesi bir başarı karşısında ilçedeki sanayi kuruluşları mutlaka ellerini uzatmalı, Belediye her türlü desteği sağlamalı ve ilçe halkı da artık tribünleri doldurmalı. Bu kulüp sahiplenilmeli, bu takımın peşinden sonuna kadar gidilmeli. Sevgili Erhan kardeşim başka olmak üzere, harikalar yaratan tüm ekibi kutluyorum, yolun sonu 1.Lig olsun diliyorum.



