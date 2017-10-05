Şefik, eski görevine döndü 

Hukuk mücadelesi veren Şefik, bu mücadeleyi kazandı ve Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne geri döndü. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Gökhan da Derince’deki bir okula müdür olarak atandı.

