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Şefik, eski görevine döndü 

Şefik, eski görevine döndü 

Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dilaver Şefik, görevinden alınıp, Gebze’deki bir okula öğretmen olarak atanmıştı.

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Hukuk mücadelesi veren Şefik, bu mücadeleyi kazandı ve Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne geri döndü. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Gökhan da Derince’deki bir okula müdür olarak atandı. 
 

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