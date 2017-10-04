Şefika Toker vefat etti
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi Mutlu Apartmanı No:124’de oturan emekli Orman Memuru merhum Ali İhsan Toker’in eşi Şefika Toker (87) vefat etti.
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4 çocuk annesi olan Şefika Toker’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camii’nden alınarak Sapanca Memuriye Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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