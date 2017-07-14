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Şehid Abdullah Tayyip Olçok Stadı hizmete açılıyor

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Şehid Abdullah Tayyip Olçok Stadı hizmete açılıyor
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in vizyon projelerinden olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadı 9 Ağustos’da hizmete açılıyor. 

15 Temmuz hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit düşen Abdullah Tayyip Olçok’un adının verildiği Kartepe Acısu’da yapılan stadı 9 Ağustos’da hizmete alınıyor. 2017 Mart ayında başlanan çalışmalarda sona gelindi.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in vizyon projeleri arasında yer alan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadı 17 bin 800 metre kare alan üzerine kuruluyor. Stadyum içerisinde bin kişilik kapalı tribün, futbol, voleybol, basketbol, tenis sahaları, cafe, toplantı salonları bulunuyor.

Statda ayrıca 4 adet soyunma odası, hakem odası, saha komiseri odası, gözlemci, güvenlik, mescid, wcler, toplantı salonu ve 3 adet malzeme odası bulunuyor. Tesis içerisinde yapımı tamamlanan futbol sahası 110x70 ölçülerinde FİFA standartlarına uygun olarak hazırlandı. Futbol sahası çevresinde 4 metre genişliğinde koşu parkuru da bulunuyor. Futbol sahasında Bölgesel Amatör Lig maçları yapılabilecek.
Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadı, 2 Milyon 650 bin TL + KDV’ye mal olacak. Kartepe Belediyesi tarafından stadyum çevresinde düzenleme çalışmaları bitme noktasına geldi. Belediye ekipleri tarafından stadyum çevresine 400 ağaç dikildi. 4 bin metre kare toprak tesviye ve dolgusu yapıldı. Ayrıca ekipler tarafından kamelya ve piknik masaları konulacak.

Abdullah Tayyip Olçok kimdir?
1993 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte çalışan, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok’un oğlu Abdullah Tayyip Olçok FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında babası ile birlikte önce Altunizade’deki, ardından saldırıların yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki direnişe katıldı. 16 yaşında ki Abdullah Tayyip Olçok ve babası Erol Olçok, darbecileri ikna etmeye çalışırken hainlerin kurşunlarıyla köprü üzerinde şehit düştüler.
(UK-İÇ)

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