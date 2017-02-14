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Şehidimiz baba ocağı Darıca’ya getirildi

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Şehidimiz baba ocağı Darıca’ya getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze aracı ile Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanında düzenlenen karşılama törenine Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı İlhan Yeşil, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan ve şehidin ailesi katıldı.

TÖREN YARIN

Sabiha Gökçen Havalimanında düzenlenen töreninin ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in naaşı Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Darıca Nenehatun Merkez Camii’nden kaldırılacak.

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