Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

Suriye'nin El Bab kasabasına yönelik harekat sırasında DAEŞ'in düzendiği 4 ayrı bombalı araç saldırısında 14 asker şehit oldu. İlimize bir şehit acısı daha düştü.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Gölcük'te yaşayan babasına acı haber iletildi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi'nde şehidin babası Hasan Albayrak'ın yaşadığı eve geldi.

Acı haberi alınca fenalaşan baba Albayrak'a sağlık ekipleri müdahale ettiTürk bayrağı asılan eve gelen şehit babasının komşuları, taziyelerini iletti. Haber verilmesi üzerine şehidin Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ablası Gamze Göktepe de Gölcük'e ulaştı. Aile, daha sonra Gölcük Belediyesine ait bir araçla şehidin Ankara'daki evine hareket etti.

Şehit Binbaşı, annesini de depremde kaybetmiş

Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının annesinin, Marmara Depremi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.