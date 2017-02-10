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Şehidimizin cenazesi Cengiz Topel'e getirildi

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Şehidimizin cenazesi Cengiz Topel'e getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen sözleşmeli tankçı er Ömer Akkuş'un naaşı, Cengiz Topel Havaalimanı'na ulaştı.

Akkuş'un cenazesini, yakınları, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ve askeri erkan karşıladı.

Askeri uçaktan tören mangasınca alınan Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehidin cenazesi, karayoluyla Sakarya'ya gönderildi.

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