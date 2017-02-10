Şehidimizin cenazesi Cengiz Topel'e getirildi

Akkuş'un cenazesini, yakınları, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ve askeri erkan karşıladı.
Askeri uçaktan tören mangasınca alınan Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.
Şehidin cenazesi, karayoluyla Sakarya'ya gönderildi.
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