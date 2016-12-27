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Şehidin adı kütüphanede yaşayacak

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Şehidin adı kütüphanede yaşayacak
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Özel Harekat Polisi Edip Zengin adına kütüphane açtı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimi 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Özel Harekat Polisi Edip Zengin adına İzmit Tavşantepe Hacı Bektaşi Veli İlkokulu’nda kütüphane açtı.

  Düzenlenen etkinliğe Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Ömer Kodal, Güvenlik Şube Müdürü Coşkun Opak, Tavşantepe İlkokul Müdürü Erdoğan Davut, ve şehit Edip Zengin’in kardeşi Habip Zengin ve amcası İbrahim Zengin katıldı.

 Yaklaşık 2 bin kitap, akıllı tahta, dergiler, ansiklopediler, yerel gazetelerin ve öğrencilerin kitap okuyacağı masa ve sandalyelerin hediye edildiği Hacı Bektaşi Veli İlkokulu Edip Zengin Kütüphanesi'nin açılış törende duygusal anlar yaşandı.

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"Haçlı zihniyeti ile her zaman mücadele ettik"

Programda ilk olarak konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Bir sevinç bir burukluk var yaşayarak burada ki programı gerçekleştiriyoruz. Sevincimiz bir kütüphane açılışı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbaşkanımız'ın, İç İşleri Bakanımızın, hükumetimizin çok önemli bir projesinin kılcal damarlara ulaşan bir noktasını açıyoruz. Değerli emniyetimize, müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. İlk emri oku diyen bir dinin mensubu olarak ve yüzyıllar boyu medeniyet kurmuş bir milletin evladı olarak böyle bir kütüphanenin açılmasından gurur duyuyorum. Çok büyük bir vatan evladının, bir kahramanın ismini buraya veriyoruz. Düşman dışarıdan olunca bu kadar burkulmuyoruz da içeriden olunca daha çok etkileniyoruz. Gerçi onlarda düşmanın farklı bir zahir görüntüsü. Malazgirt’ten bu yana bin yılı aşkın bir süredir biz o düşmanla hep mücadele ettik. O haçlı zihniyeti ile her zaman mücadele ettik. İşte Edip Zengin gibi kahramanlarımız varken bu mücadele hep zaferle sonuçlanacak. Toplum destekli polisimizin bu yaptığı proje birçok daha Edip Zenginler Ömer Halis Demirler getirecek. Biz buna inanıyoruz ve Allah’ın izni ile bayrağımız, devletimiz, ezanımız çok daha güvenli ellerde olacak. Biz İzmit Belediyesi olarak bu çalışmalarda elimizi değil başımızı uzattık. Biz bu projenin devamına varız” dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Edip Zengin Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

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