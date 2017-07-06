  • BIST 100.627
  • Altın 142,756
  • Dolar 3,6280
  • Euro 4,1381
  • Kocaeli 24 °C

Şehidin emanetleri çiçeklerle karşılandı

»
Şehidin emanetleri çiçeklerle karşılandı
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis ettiği şehit üsteğmen Serkan Çakal'ın oğlu Metehan ve eşi Zeynep Çakal, Muğla'da ağırlanacak.

Hakkari'de 9 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen piyade üsteğmen Serkan Çakal'ın o dönem 3 aylık hamile olan eşi Zeynep Çakal ve şimdi 9 yaşında olan oğlu Metehan, tatil için Kocaeli'den Muğla'ya tatile geldi.

Şehit eşi ve oğlunu, Dalaman Havalimanı'nda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve bölgede "Olumlu Yaşar" ismiyle anılan Yaşar Yiğit çiçeklerle karşıladı. Şehit ailesi, Muğla İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından tahsis edilen VIP araçla Marmaris'te konaklayacağı otele götürüldü.

Sabah yöresel köy kahvaltısı ikram edilecek aile, önce su parkını daha sonra da doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü bölgeleri gezecek. Aile, ayrıca Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Garnizon Komutanı Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetin Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ile şehit ailelerini ziyaret edecek.

Şehit eşi Zeynep Çakal, böyle bir karşılama töreni beklemediğini belirterek, çok duygulandığını söyledi.

Yetiştirme yurdunda büyüyen ve Marmaris Müftülüğünde şoför olarak çalışan "Olumlu Yaşar" lakaplı 39 yaşındaki Yaşar Yiğit, kendini yardıma muhtaçlara adadığını belirtti.

Yiğit, amaçlarının sosyal farkındalık yaratmak olduğunu ifade ederek, "Bir nebze katkımız olduysa ne mutlu. Yardım çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde Kayseri'den bir şehit polisimizin ailesini de Marmaris'e tatile getirmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Şehit ailesi, Muğla'da 5 gün kaldıktan sonra Kocaeli'ye dönecek.

MAKAM ARACINI TAHSİS ETMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hakkari'de 9 yıl önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Çakal'ın 9 yaşındaki oğlu Metehan'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etmişti.

Kocaeli kent merkezinde süslenen otomobil, daha sonra Kandıra^daki şehidin evinin önüne çekilmiş, mehter takımıyla karşılanan otomobile binen küçük Metehan, süslenen aracın önünde annesi Zeynep Çakal ile fotoğraf çekilmişti.

Bu haber toplam 310 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Piri Reis Üniversitesi Safiport Derince’de06 Temmuz 2017 Perşembe 14:26
  • Trafik sigortasında önemli gelişme! İmzalandı06 Temmuz 2017 Perşembe 14:14
  • Nadide Nine 101. yaşını kutladı06 Temmuz 2017 Perşembe 14:04
  • Kurtarılan yavru kedi, süt içince sakinleşti06 Temmuz 2017 Perşembe 14:03
  • İlhan Bayram, ilk encümen toplantısına katıldı06 Temmuz 2017 Perşembe 11:24
  • Patenciler, Körfez’in altını üstüne getirdi06 Temmuz 2017 Perşembe 11:20
  • Her gün sefere çıkmadan önce...06 Temmuz 2017 Perşembe 11:15
  • Ağdacı:“Otoyol projesi ÇED’siz sürüyor”06 Temmuz 2017 Perşembe 11:12
  • Harika Kanatlar Kocaeli Fuarı’nda uçacak06 Temmuz 2017 Perşembe 11:07
  • Körfezliler, ilk gün İmera ile coşacak06 Temmuz 2017 Perşembe 11:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti