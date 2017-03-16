Şehir Hastanesi 2 bin 500 kişiyi istihdam edecek

İzmit Cephanelik bölgesinde 368 bin 668 metrekarelik arsa alanına kurulacak Kocaeli Şehir Hastanesi’nin (Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü) Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme toplantısı bugün yapılıdı.

İzmit Şehir Hastanesi inşaatı resmen başladı. 1 yıl süren inşaatın temel çalışmasında %99 seviyelere ulaşıldı. Şehir Hastanesi inşaatında çok yakın zamanda 2 bin 500 kişi istihdam edecek.

HASTANE İNŞAATINDA İSTİHDAM ÖNCELİĞİNİ ÇEVRE HALKI İSTİYOR

İzmit Cephanelik Bölgesinde 1 ay önce tamamen inşaatı start verilen, Şehir Hastanesi'nin ilk Halk Bilgilendirme toplantısı Tavşantepe Mahalle konağında gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 yıl süren temel çalışmasının %99’u tamamen bittiği açıklandı. Bölge sakinleri Projenin başlangıç ve sonraki sürecinde istihdamın Tavşantepe, Gündoğdu, Bekirdere, 28 Haziran ve Yeşilova mahallelerinde yaşayan sakinleri tarafından yapılmasını talep etti.

Gama Türkerler AdI ortaklığı Proje Müdürü Bilge Durukan, İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre müdürü Volkan Dinçtürk, Mimar Esta Erez’in katıldığı Halkı bilgilendirme toplantısında müjdeli haber de muhtardan geldi. Dinamit patlatma işlemi bitti, çok zorunlu olmadıkça patlatma artık yapılmayacak. İşçi alımlarında ise öncelik mahalle sakinlerine verilecek dedi. Ancak firma yetkilileri yabancı firmaların inşaatı denetlediklerini bu süreçte inşaatta yeterlilik belgesi olmayanı çalıştıramayız. Her işte yeterlilik belgesi zorunludur açıklaması geldi.

BETON ZEMİN ÇALIŞMASI BAŞLADI

Firma yetkililerin açıklamaları arasında bir hafta önce Gro beton inşaatı ve zemin düzenleme başladı, yalıtım ve topraklama çalışmaları da devam ediyor. Bu süre zarfındaki 84 kişi istihdam ettik. İnşaat tamamen başladığında 2 bin 500 kişi istihdam edeceğiz dediler. Firma yetkilileri ayrıca Halk katılım toplantısını yılda bir kez, 3 ayda birde muhtarlarla proje inşaatının bilgilendirmesini firma olarak yapacağız dediler.

BİLGİLENDİRME YAPILACAK

İlk ÇED toplantısını 25 Ağustos 2016’da, ilk halk katılım toplantısını da bugün Tavşantepe Mahallesi’nde gerçekleştiren Gama Türkerler Adi ortaklığı firma yetkilileri hastane hakkında bilgilendirme yaptı. İzmit Cephanelik bölgesinde 368 bin 668 metrekarelik arsa alanına kurulacak Kocaeli Şehir Hastanesi (Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü) Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme toplantısı Gama Holding ve Türkerler Holding iş ortaklığı tarafından yapıldığını belirterek, bin 180 yataklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi kapsamındaki 4 ana binada yer alıyor. Bunun 980 yataklısı ana hastane, 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi, teknik servis binaları yer alıyor.

Öte yandan ana hastane biriminin 494 yatağı genel hastane, 246 yatağı Kadın ve Doğum Çocuk Hastanesi, 124 yataklı KVC (Kardiyo Vasküler Hastanesi) 116 onkoloji olarak ayrılıyor.

DEPREME DAYANIKLI

Toplantıya 5 mahalle sakininin yanı sıra Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe,Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy da katıldı. 2020 yılında bitecek olan ve yaklaşık 1 ay önce inşaatı başlayan şehir hastanesinin en şiddetli depremlere dayanıklı olduğu ve aynı anda 63 ameliyathanenin devrede olacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Doktor hastane ve çalışan sayısı hastanenin yol bağlantıları şehir bölge planlamasına göre şekillendirilecek.

Şennur YILDIZ