Şehir Hastanesi için ÇED süreci   

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’nin yeni sağlık politikaları için geliştirdiği Şehir Hastanesi Projeleri’nden biri, bilindiği gibi ilimizde Cephanelik alanında inşa ediliyor.

“Yap işlet devret” modeliyle İzmit Şehir Hastanesi’nin yapımını üstlenen Gama-Türkerler Ortaklığı, projenin Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarını tamamladı.

TOPLANTI 16 MART’TA

Şehir Hastanesi ile ilgili ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantısı’nın 16 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Tavşantepe Mahalle Konağı’nda yapılacağı duyuruldu.

ÖNEMLİ OLAN ULAŞIM

İzmit Şehir Hastanesi, Cephanelik bölgesinde 369 dönüm alan üzerinde inşa ediliyor. Birbirine entegre 6 büyük hastaneden oluşacak kompleks, toplam 1180 yatak kapasiteli olacak. Sağlık Bakanı Akdağ, hastanenin 2018 yılında hizmete açılacağını duyurmuştu. ÇED toplantısında böyle bir yatırıma karşı çıkılması kuşkusuz kimsenin aklından geçmeyecek. Ancak şimdiden bu dev kompleksin ulaşım damarlarını planlamak gerekiyor. Bir de çok büyük inşaat için gelip giden kamyonların bölgede yarattığı sıkıntının tartışılması bekleniyor.