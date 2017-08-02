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Şehir Hastanesi’ne teftiş

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Şehir Hastanesi’ne teftiş
İzmit Cephanelik bölgesinde yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi’nde faaliyetler farklı alanlarda sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Dr.Mürsel Durmaz da, bölgeye giderek Kocaeli Şehir Hastanesi’nin geldiği nokta, inşaatın durumuyla ilgili Gama Türkler firmasının Proje Müdürü Bilge Durukan’dan detaylı bilgi aldı.

Kamu-Özel Ortaklığı (Public Private Partnership - PPP) sistemi ile yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesinde 500 yataklı Genel, 120 yataklı Onkoloji, 250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk, 125 yataklı KVC, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Entegre Hastanelerini barındırıyor. Şehir Hastanesi, tamamlandığında 1200 yatak kapasitesiyle Kocaeli ve çevre illerin sağlık üssü durumuna gelecek. 

DEPREME DAYANIKLI TASARIM
Kocaeli Şehir Hastanesi, olası bir depremin hemen ardından kesintisiz servis verebilecek şekilde sismik yalıtımlı olarak inşa ediliyor.

Binanın düşeyde zeminle bağlantısının koparılması için yapıların temellerine yerleştirilen ileri teknoloji ekipmanlar (izolatör ) vasıtası ile depremlerin neden olduğu kuvvetli yer hareketlerinin yapılar üzerine getirdiği ek yüklerin etkilerini azaltan ve Japonya başta olmak üzere deprem tehlikesi ile karşı karşıya olan gelişmiş birçok ülkede yıllardır başarı ile uygulanan bu yeni teknik, aynı zamanda 'Depremden Bağımsız Bina' teknolojisi olarak da adlandırılıyor. Bu sistem, hastanenin en önemli özelliği olarak dikkat çekiyor.

Mürsel Durmaz ve beraberindekiler, Gama Türkler firması Proje Müdürü Durukan’ın aktardıklarını dikkatle dinlediler, inşaatın süreciyle ilgili bilgi sahibi oldular.
 

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