“Şehir içi araçları şehir içine girmeli”

Önceki gün gazetemize gelen Yeşilova sakinlerinden Mustafa Orak(70) ile Üçtepeler’den Emin Arat(76), İzmit Yürüyüş Yolu üzerindeki Semt Polikliniği’ne fizik tedaviye geldiklerini, ancak evlerine dönmek için binecekleri toplu taşım aracına ulaşmak için onca mesafeyi yürümek zorunda kaldıklarını söylediler.

Mustafa Orak ve Emin Arat, “Zaten ayaklarımız hasta. Otobüse binmek için o kadar yürümek zorunda kaldık. Bunun kışı var. Yaşlılar, çocuklu insanlar nasıl araçlara ulaşacak. Şehir içi otobüslerinin adı üstünde şehir içine girip insanları alması gerekmez mi? Hadi hepsi girmesin, ama en azından ring seferi yapacak bir-iki aracın şehir içine girmesi gerekir” dediler.