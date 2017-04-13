Şehir içi trafiği için esnaf önerileri

Kocaeli Ticaret Odası’nda, iş dünyasıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, ‘İzmit Kent Merkezi Trafik Dolaşım Planı’ ile ilgili iş adamlarının görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantının sonunda, görüşlerin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla danışma kurulu oluşturulması kararı alındı.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan ve yöneticilerin ev sahipliğindeki organizasyona İzmit çarşı esnafı da büyük katılım gösterdi.

ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİNİN GELECEĞİ

KOTO Başkanı Necmi Bulut, oda üyeleri ve ticareti yakından ilgilendiren şehir içi trafiğinin geleceği ile ilgili görüşme Başkan Karaosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlattı,

“Başkan Karaosmanoğlu, esnaf ve tüccarımızın görüşlerini önemsediğini ifade etmiş ve konu ile ilgili toplantı düzenlememizi istemişti. Bugün de Sayın Genel Sekreterimiz Tahir Büyükakın ile şehir içi trafiğinin geleceğini konuşacağız ve görüşlerimizi ileteceğiz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, Kocaeli metrosu ve tramvay hattı sonrası İzmit’te uygulanması planlanan trafik dolaşım planları hakkında kapsamlı bilgi verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında hazırlanan Ulaşım Ana Planı çerçevesinde, Kocaeli’nin trafik yükünün detaylı bir şekilde haritalandırıldığını ve kente hafif raylı sistemler kazandırmak üzere çalışmaya başladıklarını ifade eden Büyükakın, “Körfez Atalar Mahallesi’nden Cengiz Topel Havalimanı’na kadar 32 kilometreyi kapsayan hafif raylı sistem projemiz var. Tramvay projemiz de tüm hızıyla devam ediyor. Yapılması planlanan ve devam eden projelerde sizlerin görüşleri bizler için çok büyük önem arz ediyor” dedi. Toplantıda esnaflar da trafiğin daha düzenli işlemesi, ticareti hareketlendirmesi adına neler yapılabileceği konusunda görüşlerini aktardı. Toplantıda, dile getirilen önerilerin uygulanabilirliğinin saptanabilmesi için KOTO tarafından danışma heyeti kurulması kararı alındı.