ŞEHİR İÇİNE ARAÇLA GİRENLERDEN MİSİNİZ?

Bütün büyük ve orta büyüklükteki şehirlerde trafik çilesi malum. Herkes şehir içi trafik yoğunluğundan şikayetçi ama bir o kadar da şehir içine araçsız girme konusunda duyarsız.

Yani bütün trafik sıkışıklığına daima başkaları sebep oluyor. Siz masumsunuz. Sizin aracınız yer kaplamıyor. Siz hiç başka araçların geçişine engel olacak şekilde araç park etmiyorsunuz, Sokak ortasında araç bırakmıyorsunuz. Daima bir ambulans, itfaiye, büyük ve acil bir aracın her türlü yoldan geçebileceğini hesap ediyor ve topluma duyarlı, saygılı davranıyorsunuz.

Aracınızdan çıkan egzoz gazının havayı kirlettiğinin, yoğun trafiği olan yerlerdeki yayaların sizin aracınızın egzozunu soluduğunun, astım hastalığına katkıda bulunduğunuzun farkındasınız. Yaşarken bu dünyayı ne kadar kirlettiğinizi biliyorsunuz. Ama yine de şehir içine toplu ulaşım ile gideceğinize aracınızla gidiyorsunuz. Hatta trafik tıkanıklığı çevreyi ve insanları seyretmenize sebep oluyor bundan da hafifçe keyif almıyor değilsiniz.

Bir de kavşaklarda trafik kurallarını hiçe sayarak, geçiş hakkı sizde olduğu halde üstünüze gelenlere kızıyorsunuz. Elbette siz asla böyle bir sürücü değilsiniz. Trafik kurallarını bilir ve daima uygularsınız.

Yayalar her noktada trafik ışıklarını beklemeden trafiği bölerek geçmeye mi çalışıyorlar? Yanlış elbette. Ama araçların trafik ve park kurallarına uymadığı bir yerde yayalarda uymuyorlar kurallara. Böylece hepimiz kendi kurallarımızla geçinip gidiyoruz şehirlerde. Birbirimize kızarak, saygının azaldığını söyleyerek, başkalarını suçlayarak ama dönüp kendimize bakmadan.

Kocaeli’ de de bu durum böyle başka şehirlerde de. Hele şehir merkezi çeşitli sebeplerden şantiye haline gelmiş şehirlerde durum daha vahim. Yol yok ama araç çok. Herkes birilerine kızıyor ama asla aracını bırakıp toplu taşımayı, kısa mesafelerde yürümeyi veya bisikleti tercih edemiyor. Kendi konforu için şehir sıkıntısına kendisini de sıkıntı olarak ekliyor farkında olmadan ama başkasını suçluyor. Gideceği yerin kapısına kadar aracıyla gidiyor. 50 metre yürümek zor geliyor.

Çözüm; yürüyebileceğiniz kısa mesafeleri yürümek, yürüyemeyeceğiniz durumlarda toplu taşımayı veya bisikleti kullanmak. Çok mecbur değilseniz aracınız ile şehir merkezlerine girmemek. Park problemine, hava kirliliğine, yoğunluğa ve beraberinde bir çok olumsuzluğa katkıda bulunmamak.

Denemenizi öneririm. Toplu taşıma, yürüme ve bisiklet kullanımınızda yaşadığınız şehri çok daha farklı görecek, insanları ve hayatı daha iyi fark edeceksiniz. Aracınızın izole ortamından çıkmak size de iyi gelecek.

Çok mecbur kalmadıkça şehir içine araçla girmeyi şehirde yaşayan diğer insanlara karşı saygısızlık, sorumsuzluk, şehirde kullandığımız ortak alanları daraltmak, ortak havayı kirletmek, bencillik olarak görüyorum.

Her araç sahibinin kendini çevreye ve diğer insanlara, şehirde yaşayanlara, yayalara karşı daha fazla sorumlu hissetmesi gerekir mi ne dersiniz?

Şehirde yaşamak bir diğer insanlara saygı ve sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Aksi ise şımarıklığı.

Sözün özü: Şehir içinde araç kullanım tercihi diğer insanlara saygınızın göstergesidir. Şehir içine araçlarınızla girip, şehir yaşamını zorlaştırmayınız. Herkesin yaşam hakkı eşittir.