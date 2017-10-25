Şehir Tiyatroları Kasım'da dolu dolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kasım ayında birçok oyunla seyircinin karşısına çıkacak. 20 yılda 125 oyun sahneleyen Kocaeli Şehir Tiyatroları, yeni sezonda perdelerini Keşanlı Ali Destanı ile açarak 20. yılını kutladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kasım ayında eski ve yeni oyunlarla seyircinin karşısına çıkacak. Mavi Yelkenli, Çıkmaz Sokak Çocukları, Jan Dark, Keşanlı Ali Destanı ve Fareler ve İnsanlar oyunları Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne'de oynanacak. Ayrıca Süleyman Demirel Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu'nda, İyi Geceler Anne, Beyaz Tay oyunları sahnelenecek. Hak ve Mahallenin Neşesi oyunları Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde sahnelenecek. Mahallenin Neşesi oyunu Gölcük Kazıklı Kervansaray sahnesinde de sahnelenecek.