Şehir Tiyatrolarına Direklerarası’ndan ödül

8 ilden 50 ödülün verildiği tiyatronun önemli organizasyonlarından biri olan törende Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sergilediği Jan Dark oyunundaki Robert de Boudrecourt rolüyle Emre Işık “Umut Vadeden Genç Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

UMUT VADEDEN GENÇ ERKEK OYUNCU

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları başarılı oyunları ile sanatseverlerin beğenisini kazanırken yurtiçinden de birçok ödüle layık görülüyor. Bu kapsamda bu sene 17.’si düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Büyükşehir Şehir Tiyatroları bir başarı daha kazandı. Direklerarası seyircilerinin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2016-2017 tiyatro sezonunda oyunları seyrederek, performans, tasarım ve yapım kategorilerinde değerlendirdi. Ödül töreninde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Emre Işık “Umut Vadeden Genç Erkek Oyuncu” ödülüne almaya hak kazandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği Jan Dark yapıtında rol alan Emre Işık, ödüle layık görülmenin kendisi için gurur verici bir durum olduğunu ifade ederek” Bu fırsatı veren ve sahnede performans sağlamamda desteğini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ‘’ diye konuştu.

KAPALI GİŞE OYNADI

SDKM’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sergilenen oyunda ezen ve ezilenler ile savaşın orta yerinde ayağa kalkan bir kadının hikayesi anlatılıyor. İster günümüz Ortadoğu halkından olsun, ister geçmişte yola çıkan Jan Dark ile yollar birleşiyor. M.S. 1429 Fransa’sında Jan Dark adında bir kadın, işgal altında olan ülkesini kurtarmak için, inancı ve inandıklarıyla harekete geçiyor. Ve onun ‘’ulusal Kahraman’’lığa uzanan yaşam öyküsü ve de trajik ölümü, post-dramatik tiyatro etmenleri ile yeniden yorumlanıp, günümüz dünya ‘’trajedisiyle’’ birleşiyor. Bernard Shaw tarafından yazılan oyunun çevirisi ve yönetmenliğini Muzaffer Aksoy’a ait.

DİREKLER ARASI ÖDÜL TÖRENLERİ

Direklerarası Seyirci Ödülleri, Seçici Kurul Üyelerinin, Türkiye ve KKTC de sahne açan tiyatroların sezon oyunlarında başarılı buldukları sanatçıları, Halk Jürisi (Seyirci) olgusu ile değerlendirdikleri bir ödüllendirme sistemidir. 2001 sezonundan başlanan bu seyir, değerlendirme ve ödüllendirme programına, 2007 den itibaren “İstanbul dışında da Tiyatrolar var” tespitinden yola çıkarak; Anadolu Tiyatroları, 2010 dan itibaren KKTC Tiyatroları; 2014 yılından itibaren de yurtdışındaki tiyatrolar takip edilerek değerlendirme programına girmiştir.



