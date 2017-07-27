Şehirlerin milletvekili sayısı değişiyor! İşte Kocaeli'nin milletvekili sayısı...

Anayasa değişikliği ile 600'e çıkarılan milletvekili sayısı nedeniyle, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da değişiyor

Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, Anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı. Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı. İstanbul'da 88 olan milletvekili sayısı ise 97'ye çıkarıldı.

KOCAELİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 13'E ÇIKTI

Kocaeli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 11'den 13'e yükseldi.