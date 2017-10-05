Şehit Abdülsamet Özen'in adı parkta yaşayacak

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl şehit düşen Şehit Abdulsamet Özen’in isminin verildiği Şirintepe Mahallesi Bora Sokak üzerinde yaklaşık 3 bin metre kare alan üzerine yaptırılan parkın açılış kurdelesini öğrenciler kesti.

ŞEHİDİN ANNE VE BABASI DA KATILDI

Gazetemiz çalışanlarından Fehmi Özen’in geçtiğimiz yıl Kayseri’de meydana gelen hain saldırıda şehit düşen oğlu Onbaşı Abdulsamet Özen’in isminin verildiği Şirintepe Mahallesi'ndeki park açılışı duygu donlu anlar yaşattı. Şehidin babası Fehmi, annesi Hayriye Özen’in de katıldığı park açılışında 7. Boru Ortaokulu öğrencileri kurdeleyi protokol üyeleri ile birlikte kesti. Yıllarca boş atıl durumda bulunan alan belediye Park Bahçeler Müdürlüğünce temizlenip bölge sakinlerine park ve mesire alanı olarak kazandırılmış oldu.

3 BİN METRE KARE ALANDA HİZMET VERECEK

Kayseri’de geçtiğimiz yıl 17 Aralık‘ta hain bombalı saldırıda hayatını kaybeden Onbaşı Abdulsamet Özen’in adının verildiği yaklaşık 3 bin metrekarelik alana yapılan park çevresinde mesire alanı, çocuk oyun gurupları, kondisyon aletleri ve oturma alanları ile bölge sakinlerine kazandırılmış oldu. Parkın açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Şehit Onbaşı Abdülsamet Özen’in babası Hüseyin Özen, annesi Hayriye Özen, dayısı Muhammet Yücük, eniştesi Ahmet Çakır, Yedinci Boru Orta Okulu Müdürü Orhan Güner, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kasaplar ve Çalaplar Odası başkanı Rasim Özkul, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz'ın yoğun ziyaret kabulü nedeniyle katılamadığı açılışa İlçe Yönetici Ahmet Çelik, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT BABASI ÖZEN’DEN DUYGU DOLU SÖZLER

Şehit oğlunun adının verildiği park açılışında konuşan Şehit Babası Fehmi Hüzeyin Özen “Acımız hala ilk günkü gibi aynı. Her şehit haberi duyduğumda acım katlanarak artıyor. Ancak bu yaşadığım süre içinde Allah devletimize zeval vermesin en büyük destekçimiz oldu. Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Belediye başkanlarımızda, STK temsilcilerinden ve daha ismini sayamayacağımız birçok vatansever vatandaşlarımızdan büyük destek oldu bizi biran olsun yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Açılarımızı unutmadık ama Bu parkta oğlumun isminin yaşatılacak olması ve içinde çocukların oynayacağını bilmek bizleri çok mutlu etti. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

DOĞAN “ONLARA OLAN BORCUMUZU ÜLKEMİZİ YARINLARA DAHA GÜÇLÜ GÖTÜREREK ÖDEMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan “ Abdülsamet evladımızı ve bayrak uğruna canını veda eden bütün şehitlerimi rahmetle anıyorum. Onlara dua edecek onları rahmetle anacağız ama onlara olan borcumuzu ülkemizi yarınlara daha güçlü götürerek ödemeye çalışacağız. Ben Abdülsamet’in çocukluğunda doktoru olduğum için benim içimde de ayrı bir acısı vardır. Şehidimizin unutulmaması adına vefalı borcumuzu yerine getirmiş olduk. Aynı zamanda burada ihtiyaç olan bir parkı hayata geçirmiş olduk" dedi. Açılış kurdelesinin gezilmesinin ardından park ve mesire alanları gezilerek İzmit belediyesi tarafından çocuklara top dağıtımı gerçekleşti.

Şennur YILDIZ