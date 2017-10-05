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Şehit Abdülsamet Özen Parkı açılıyor 

Şehit Abdülsamet Özen Parkı açılıyor 

Kayseri’de geçen yıl 17 Aralık’ta kalleş bombalı saldırıda şehit düşen Muharebe Onbaşı Abdülsamet Özen’in adı parka verildi.

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İzmit Belediyesi tarafından Şirintepe Bora Sokak’ta yaptırılan Şehit Abdülsamet Özen Parkı’nın açılışı bugün saat 11.30’da gerçekleştirilecek. 
 

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