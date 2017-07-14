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Şehit ailelerinden alınan bayraklar Ankara’ya götürülecek

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Şehit ailelerinden alınan bayraklar Ankara’ya götürülecek

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan “Bu Bayrak Bize Emanet” projesi kapsamında ilimizdeki şehit ve gazi ailelerinden emanet alınan bayraklar Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilmek üzere bugün itibariyle AK Parti’li gençler tarafından yola çıktı.

Bayraklardan biri Doğan Orak tarafından Körfez’de Şehit  Ahmet Can ve şehit Raşit Yücel’in ailesinden alınırken, diğer bayrak Derince’den Samet Turhan tarafından şehit Emre Kaan Arlı’nın ailesinden alındı.

SANCAK YERE DÜŞMEDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman şunları söyledi:

“Tarihimizin en uzun gecesi olan 15 Temmuz gecesi, uçaklara, tanklara ve silahlara karşı göğüs gerdik. Asla pes etmedik. ihanet ne denli büyük olursa olsun, ne kadar kanlı olursa olsun asla yılmadık ve yıkılmadık. Milletin Adamı üzerinden millete yapılan suikaste müsaade etmedik.Başkomutanın emriyle meydanlarda ihanete sel olduk. Hainleri planlarıyla birlikte yerle bir ettik. O gece cephedeki evladına dua eder gibi dua etti anneler. O gece vatan parçalanmasın diye 250 kahraman şehit oldu. 2000'den fazla kahraman gazi. O gece evlatlar Ulubatlı Hasan, Seyit Onbaşı eşler, kadınlar nene hatun oldu; geçit vermedi ihanete, düşürmedi sancağı yere.

250 GENCE EMANAT EDİLDİ

AK Parti Gençlik Kolları olarak düzenlediğimiz bu programda , 15 Temmuz Gecesi, Çanakkale ruhuyla verilen mücadelenin şehitleri anısına 81 ilden belirlenen 250 gence, şehit aileleri tarafından, altında yaşamak için ölmeye yemin ettiğimiz bayrağımız emanet edilecektir. 15 Temmuz gecesi düzenlenecek olan TBMM özel programında 81 ilden gençlerin getirdiği bayraklar Cumhurbaşkanımıza takdim edilecektir. Bizlerde bugün bu emanetleri teslim alan kardeşlerimizi uğurlamak için bir araya geldik. Burada yaptığımız dualarla şehitlerimizi yad ettik, bir kez daha şükranla ve minnetle andık. Rabbim bu millete bir daha asla ihaneti yaşatmasın.”

 Çiğdem ARMAĞAN

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