Şehit annesi kansere yenik düştü
1992 yılında Bitlis'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Er Nazım Ateş'in annesi Gülcan Ateş (72) pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Medikal Park Hastanesi'nde vefat etti.
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Körfez Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden şehit jandarma er Nazım Ateş'in de aralarında bulunduğu 3 çocuk annesi olan Ateş'in cenazesi, Körfez Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Binali ASLAN
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Etiketler : şehit Jandarma Er Nazım Ateş, Gülcan Ateş
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