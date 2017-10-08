Şehit annesi vefat etti
1992 yılında Bitlis'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Er Nazım Ateş'in annesi Gülcan Ateş pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Medikal Park Hastanesi'nde vefat etti.
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Körfez Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden şehit jandarma er Nazım Ateş'in de aralarında bulunduğu 3 çocuk annesi olan Ateş'in cenazesi, Körfez Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Binali ASLAN
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Etiketler : şehit Jandarma Er Nazım Ateş, Gülcan Ateş
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