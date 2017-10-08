Şehit annesi vefat etti 

Körfez Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden şehit jandarma er Nazım Ateş'in de aralarında bulunduğu 3 çocuk annesi olan Ateş'in cenazesi, Körfez Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Binali ASLAN